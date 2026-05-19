Ένα τριήμερο ξεκούρασης πλησιάζει στις αρχές Ιουνίου. Φέτος η εορτή του Αγίου Πνεύματος πέφτει τη Δευτέρα 1 Ιουνίου. Στη μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας, η Εκκλησία τιμά το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας.
Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί επίσημη αργία για τον Δημόσιο Τομέα. Στον Ιδιωτικό Τομέα δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες και ισχύει μόνο για συγκεκριμένους κλάδους (όπως τράπεζες, ΟΤΑ, σχολεία κ.ά.) ή εφόσον προβλέπεται από συλλογική σύμβαση, κανονισμό εργασίας ή καθιερωμένη πρακτική.
Οι υπόλοιπες αργίες του 2026
Αύγουστος
Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου
Οκτώβριος
Εθνική Επέτειος του «Όχι»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου
Δεκέμβριος
Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου
Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου
- Πλακιάς για Καρυστιανού: Προτιμότερο ήταν να γίνει κόμμα μετά τις εκλογές του 2023, όχι τη δεδομένη στιγμή
- Λυών – Μπαρτσελόνα: Η μεγάλη μάχη για το Ευρωπαϊκό στέμμα ο τελικός του UEFA Champions League Γυναικών ζωντανά στο Mega News
- Ο Έμπολα στην ατζέντα του ΕΟΔΥ – Ενισχυμένη επαγρύπνηση στις υγειονομικές αρχές