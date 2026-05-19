Ο Φαμπιάν Κοζέρ αναφέρθηκε στον τελικό της EuroLeague του 2023 και στάθηκε στο καθοριστικό καλάθι του Σέρχιο Γιουλ απέναντι στον Ολυμπιακό, το οποίο χάρισε τον τίτλο στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Γάλλος πρώην γκαρντ των Μαδριλένων, μιλώντας στη Marca, ξεκαθάρισε πως σε μια αντίστοιχη περίσταση θα εμπιστευόταν ξανά χωρίς δεύτερη σκέψη την τελευταία επίθεση στον έμπειρο Ισπανό.

«Φυσικά και θα του έδινα πάλι την μπάλα. Δεν υπάρχει καν αμφιβολία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 39χρονος, εξηγώντας πως όλη η ομάδα είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Γιουλ, ακόμη κι αν μέχρι εκείνο το σημείο δεν είχε βρει ρυθμό στο σκοράρισμα.

Ο Κοζέρ υπογράμμισε επίσης ότι κανείς μέσα στη Ρεάλ δεν αμφισβήτησε ποτέ την επιλογή να εκτελέσει ο Γιουλ την τελευταία φάση, τονίζοντας πως ήταν ο παίκτης που είχε αποδείξει επανειλημμένα ότι μπορούσε να αναλάβει την ευθύνη στα πιο κρίσιμα σημεία των αγώνων.