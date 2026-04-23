Η διατροφή δεν επηρεάζει μόνο το βάρος, την καρδιά ή το σάκχαρο στο αίμα· φαίνεται ότι μπορεί να σχετίζεται και με τον τρόπο που γερνά ο εγκέφαλος. Μια νέα μελέτη δείχνει ότι η στενή προσήλωση στη δίαιτα MIND συνδέεται με βραδύτερες δομικές αλλαγές στον εγκέφαλο με την πάροδο του χρόνου.

Η δίαιτα MIND συνδυάζει στοιχεία της μεσογειακής διατροφής και της δίαιτας DASH, η οποία έχει σχεδιαστεί για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Δίνει έμφαση σε πράσινα φυλλώδη λαχανικά, άλλα λαχανικά, ξηρούς καρπούς, μούρα, όσπρια, δημητριακά ολικής άλεσης, θαλασσινά, πουλερικά, ελαιόλαδο και κρασί, ενώ προτείνει περιορισμό του κόκκινου κρέατος, του βουτύρου, του τυριού, των γλυκών, των αρτοσκευασμάτων και των τηγανητών.

Η νέα έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, ανέλυσε δεδομένα από περισσότερους από 1.600 ανθρώπους μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας που συμμετείχαν στη μελέτη Framingham Heart Study Offspring.

Οι ερευνητές υπολόγισαν για κάθε συμμετέχοντα μια βαθμολογία προσήλωσης στη δίαιτα MIND από το 0 έως το 15, με μέσο όρο το 7. Στις μαγνητικές τομογραφίες όλων των συμμετεχόντων καταγράφηκαν αλλαγές που συνδέονται με τη γήρανση, όπως μείωση του συνολικού όγκου του εγκεφάλου, της φαιάς ουσίας, της λευκής ουσίας και του ιππόκαμπου, αλλά και αύξηση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού και του όγκου των κοιλιών. Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές ήταν ηπιότερες στα άτομα με υψηλότερη προσήλωση στη δίαιτα MIND.

Το βασικό εύρημα ήταν ότι υψηλότερη βαθμολογία στη δίαιτα συνδέθηκε με βραδύτερη απώλεια φαιάς ουσίας και πιο αργή διόγκωση των κοιλιών του εγκεφάλου, δύο δείκτες που σχετίζονται με την εγκεφαλική γήρανση. Οι ερευνητές εκτίμησαν ότι κάθε αύξηση κατά τρεις μονάδες στη βαθμολογία MIND αντιστοιχούσε περίπου σε 20% μικρότερη ηλικιακή έκπτωση στη φαιά ουσία και σε καθυστέρηση της εγκεφαλικής γήρανσης κατά περίπου δυόμισι χρόνια.

Τα μούρα φάνηκε να συνδέονται περισσότερο με βραδύτερη διόγκωση των κοιλιών, ενώ η κατανάλωση πουλερικών με πιο αργή απώλεια φαιάς ουσίας. Αντίθετα, η μεγαλύτερη πρόσληψη γλυκών και τηγανητών συσχετίστηκε με δυσμενέστερες μεταβολές. Η μελέτη δεν αποδεικνύει αιτιώδη σχέση, ενισχύει όμως την ιδέα ότι οι καθημερινές διατροφικές επιλογές μπορεί να επηρεάζουν ουσιαστικά το πώς γερνά ο εγκέφαλος, ειδικά όταν συνδυάζονται με άσκηση, έλεγχο της πίεσης και αποφυγή καπνίσματος.

Ο Θάνος Δημόπουλος είναι καθηγητής Θεραπευτικής Αιματολογίας – Ογκολογίας, τ. πρύτανης του ΕΚΠΑ