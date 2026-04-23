Η μετάβαση σε έναν κόσμο τεχνητής νοημοσύνης έχει δώσει ένα εντελώς νέο νόημα στην έννοια ότι ο καπιταλισμός μπορεί να ανανεωθεί μόνο μέσω της δημιουργικής καταστροφής. Η πιθανότητα οικονομικής αναστάτωσης είναι πλέον ακόμη μεγαλύτερη.

Σε έναν ιδανικό κόσμο, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα είχαν χρόνο να προσαρμοστούν και έτσι να κάνουν τη μετάβαση πιο ομαλή και λιγότερο επώδυνη. Υπάρχουν πάντα προβλήματα με τη νέα τεχνολογία, πράγμα που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις τείνουν να αλλάζουν τις εργασιακές τους πρακτικές σχετικά αργά. Αυτό δίνει στις κυβερνήσεις τον χώρο να επενδύσουν σε δεξιότητες και να χαράξουν βιομηχανικές στρατηγικές. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να υλοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της τεχνολογικής προόδου.

Βοηθά επίσης αν οι οικονομίες αναπτύσσονται και οι θέσεις εργασίας είναι άφθονες, όπως συνέβαινε στις δεκαετίες του 1950 και του 1960. Αυτός, όμως, δεν είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε σήμερα. Ακόμα και πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκινήσουν την επίθεσή τους στο Ιράν, η ανάπτυξη ήταν αδύναμη και οι θέσεις εργασίας ήταν δύσκολο να βρεθούν. Ωστόσο, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει περιπλέξει περαιτέρω τα πράγματα.

Το κίνητρο για την επιλογή μηχανών αντί ανθρώπων θα αυξηθεί επειδή οι προοπτικές είναι πολύ χειρότερες από ό,τι ήταν πριν από λίγες εβδομάδες. Το ΔΝΤ μείωσε τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη και τόνισε τους κινδύνους παγκόσμιας ύφεσης – και αν οι προειδοποιήσεις αποδειχθούν σωστές, η ανεργία θα αυξηθεί απότομα. Οι επιχειρήσεις θα είναι ακόμη πιο πρόθυμες να μειώσουν το κόστος, ιδίως το κόστος εργασίας, και θα είναι απρόθυμες να ξεκινήσουν ξανά τις προσλήψεις, ακόμη και όταν βελτιωθούν οι επιχειρηματικές συνθήκες.

Οι αισιόδοξοι για την Τεχνητή Νοημοσύνη αναγνωρίζουν ότι θα υπάρξουν βραχυπρόθεσμα προβλήματα, αλλά λένε ότι μακροπρόθεσμα δεν υπάρχει τίποτα πραγματικά ανησυχητικό. Στο παρελθόν κάθε κύμα νέας τεχνολογίας συνοδευόταν από προβλέψεις για μηχανές που θα αντικαθιστούσαν τους ανθρώπους, αλλά τα σενάρια της καταστροφής δεν υλοποιήθηκαν ποτέ όπως λένε.

Υπάρχουν δύο πιθανά προβλήματα με αυτή την ανάλυση. Το πρώτο είναι ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η ιστορία θα επαναληφθεί. Ο αντίκτυπος της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να αποδειχθεί πιο μετασχηματιστικός και πολύ πιο ανατρεπτικός από, ας πούμε, τον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Αυτή τη φορά μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό.

Το δεύτερο πιθανό πρόβλημα είναι ότι οι θέσεις εργασίας που καταστρέφονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αποδειχθούν καλύτερα αμειβόμενες από αυτές που δημιουργούνται. Στο παρελθόν αυτό δεν συνέβαινε, με μηχανές που εξοικονομούν εργασία να απελευθερώνουν τους ανθρώπους για να κάνουν πιο δημιουργικές εργασίες. Το αντίθετο θα μπορούσε να συμβεί αυτή τη φορά, με τις μηχανές να κάνουν τα έξυπνα πράγματα και τους ανθρώπους να έχουν πιο απλές εργασίες.

Τελικά, θα εξαρτηθεί από το αν η Τεχνητή Νοημοσύνη επιτρέπει στους άνδρες και τις γυναίκες να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους ή αν τους καθιστά απολυμένους. Στην πρώτη περίπτωση, οι αισιόδοξοι για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα δικαιωθούν. Στη δεύτερη, θα διαψευσθούν θεαματικά.