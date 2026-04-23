Με κόκκινο μελάνι έχουν κυκλώσει την 20η Μαΐου οι συλλέκτες ανά τον κόσμο στα ημερολόγιά τους. Και τόσο οι φίλοι της ελληνικής τέχνης, όσο και εκείνοι που έχουν προτίμηση στη διεθνή σκηνή, θα έχουν στραμμένο το ενδιαφέρον τους στις αίθουσες δημοπρασιών των Bonhams στο Παρίσι και των Christie’s στη Νέα Υόρκη.

Αδικα; Κάθε άλλο, καθώς στο μοναδικό Greek Sale πλέον που γίνεται από οίκο του εξωτερικού θα βγει στο σφυρί η «Ποίηση (Ευαγγελισμός)» του Κωνσταντίνου Παρθένη, το μεγαλύτερο σε διαστάσεις έργο του ζωγράφου που έχει διατεθεί ως τώρα σε δημοπρασία (318 Χ 158 εκ.)

Στο κέντρο της ελαιογραφίας που φιλοτεχνήθηκε στην τελευταία δημιουργική περίοδο του ζωγράφου, περί το 1950, απεικονίζεται μια νεαρή γυναίκα με το κεφάλι στραμμένο προς τα δεξιά και το σώμα στραμμένο προς τα αριστερά. Το φόρεμα φτάνει μέχρι τα γόνατά της.

Εκατέρωθέν της υπάρχουν πολύ συνοπτικά σχεδιασμένα κτίρια και κίονες. Δεξιά, στέκεται μια μορφή με ειλητάριο και στην αριστερή γωνία του πίνακα ένας ερωτιδέας με λύρα σε πολύ μικρότερη κλίμακα.

Στο επάνω μέρος βρίσκεται ένας άγγελος. «Πρόκειται για μια μνημειακή σύνθεση σχεδιασμένη με πολύ μεγάλη ελευθερία και αφαιρετικότητα», έγραφε ο καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης, Νίκος Ζίας, ο οποίος εκτιμούσε ότι στη σύνθεση ταιριάζει περισσότερο ο τίτλος «Ποίηση» καθώς ο άγγελος μοιάζει να δίνει έμπνευση στη γυναικεία μορφή, παρά θεϊκό χαιρετισμό. Το έργο που συμπεριλήφθηκε στην αναδρομική έκθεση έργων του Κωνσταντίνου Παρθένη στην Εθνική Πινακοθήκη (2022) εκτιμάται μεταξύ 300.000 και 500.000 ευρώ.

Την αμέσως επόμενη εκτίμηση έχει το έργο «Πανσέληνος Η» του Γιάννη Μόραλη (250.000-350.000 ευρώ), ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ελαιογραφία του Νικόλαου Λύτρα «Στη ταράτσα, νησί της Τήνου», ένα από τα 20 που παρουσιάστηκαν στην Μπιενάλε της Βενετίας το 1936 (70.000 – 100.000 ευρώ).

«Η συγκρότηση μιας τόσο σημαντικής συλλογής και η ανακάλυψη «κρυμμένων θησαυρών» και κρίκων που λείπουν από την ιστορία της ελληνικής τέχνης παραμένει μια πρόκληση αλλά και μια συναρπαστική διαδικασία. Συνεχίζουμε να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των συλλεκτών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό», λέει η διευθύντρια της Art Expertise, Τερψιχόρη Αγγελοπούλου, με τη συνεργασία της οποίας πραγματοποιείται η ελληνικού ενδιαφέροντος δημοπρασία στο Παρίσι.

Ανάμεσα στα 165 έργα που θα διατεθούν στις 20 Μαΐου συγκαταλέγονται το «Ερωτόκριτος και Αρετούσα» του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ, ένα σπάνιο σωζόμενο έργο από αρχοντικό της Λέσβου, που έχει μεταφερθεί από τον τοίχο σε καμβά (100.000–150.000 ευρώ), «Ο Ζεϊμπέκης» του Νικόλαου Γύζη (50.000–70.000 ευρώ) και η «Γέφυρα στη Σαντορίνη» (1963) του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα (60.000–80.000 ευρώ).

Επιλεγμένα έργα θα παρουσιαστούν σε προεπισκόπηση στην Αθήνα (Λ. Αμαλίας 36) από 4 έως 6 Μαΐου, ενώ το σύνολο των έργων θα εκτεθεί στο Παρίσι στις 16, 18 και 19 Μαΐου.

Εργα από τη συλλογή της Μάριαν Γκούντμαν

Η μεγάλη διεθνής δημοπρασία της 20ης Μαΐου φέρνει στη διάθεση των συλλεκτών σπάνια έργα από τη συλλογή της διακεκριμένης νεοϋορκέζας γκαλερίστα Μάριαν Γκούντμαν, η οποία πέθανε τον Ιανουάριο στο Λος Αντζελες σε ηλικία 97 ετών.

Στα κορυφαία έργα που θα βγάλει στο σφυρί ο οίκος Christie’s περιλαμβάνονται σημαντικά έργα του γερμανού ζωγράφου Γκέρχαρντ Ρίχτερ, τον οποίο η Γκούντμαν στήριξε για περισσότερα από σαράντα χρόνια. Κορυφαίος αναμένεται να αναδειχθεί ένας από τους πίνακες με κεριά του Ρίχτερ (το «Kerze», φωτογραφία επάνω), δημιουργία του 1982, με εκτίμηση 35 έως 50 εκατ. δολάρια, καθώς το μοτίβο του κεριού θεωρείται ίσως το πιο αναγνωρίσιμο του καλλιτέχνη, ενώ ένα άλλο έργο της ίδιας σειράς κοσμεί το εξώφυλλο του άλμπουμ «Daydream Nation» (1988) των Sonic Youth. Τα επτά έργα του Ρίχτερ (κάτω, το «Abstraktes Bild» του 2008) χρονολογούνται από το 1982 έως το 2009 και η χαμηλότερη εκτίμηση ξεκινά από 30.000 δολάρια.

Εργα χαμηλότερης αξίας από τη συλλογή Γκούντμαν – η συνολική αξία της οποίας αποτιμάται σε 65 εκατ. δολάρια – θα προσφερθούν την επόμενη ημέρα, ενώ σε διαδικτυακή δημοπρασία που θα ξεκινήσει στις 8 Μαΐου και θα διαρκέσει έως τις 22 του ίδιου μήνα θα διατεθούν προς πώληση πολλαπλά των Τζον Μπαλντεσάρι, Αντι Γουόρχολ, Νταν Φλάβιν και Ρίτσαρντ Αρτσβαγκερ με τιμές έως 35.000 δολάρια. Οι Christie’s θα παρουσιάσουν επιλεγμένα έργα της συλλογής σε διεθνή περιοδεία, με στάσεις στο Παρίσι, το Λονδίνο και το Λος Αντζελες, πριν από την προδημοπρασιακή έκθεσή του στο Κέντρο Ροκφέλερ της Νέας Υόρκης τον επόμενο μήνα.