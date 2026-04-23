Το Σαντιάγο Μπερναμπέου άνοιξε τις πόρτες του για μια ξεχωριστή εκδήλωση του Madrid Open, μετατρέποντας την έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης σε σκηνικό που ένωσε ποδόσφαιρο και τένις.

Οι Τζουντ Μπέλινγκχαμ και Τιμπό Κουρτουά βρέθηκαν στο ίδιο γήπεδο με τους Ραφαέλ Ναδάλ και Γιάνικ Σίνερ, συμμετέχοντας σε έναν «αγώνα» διπλού που τράβηξε τα βλέμματα όλου του αθλητικού κόσμου.

Μετά το τέλος του «αγώνα», ο Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος φαίνεται να ήταν στην θέση του διαιτητή, συμμετείχε στην επίσημη φωτογραφία, επιβεβαιώνοντας το όραμά του για ένα πολυλειτουργικό Μπερναμπέου που μπορεί να φιλοξενήσει κορυφαία αθλητικά γεγονότα πέρα από το ποδόσφαιρο.

— Madrid Xtra (@MadridXtra) April 23, 2026

Ο Κουρτουά είχε ενεργό ρόλο και εκτός αγώνα, συνεχίζοντας να χτυπά μπάλες στο χωμάτινο τερέν, ενώ ο Ναδάλ προσέφερε υπογεγραμμένες ρακέτες στους παρευρισκόμενους. Ο «αγώνας» ολοκληρώθηκε με τον Σίνερ να παραλαμβάνει φανέλα της Ρεάλ από τον πρόεδρο, σε μια εικόνα που συμπύκνωσε τη σύνδεση δύο κόσμων: Ποδοσφαίρου και τένις.