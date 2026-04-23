Μια σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη ανακοινώθηκε στην Τουρκία, όπου ήρθε στο φως άγαλμα της θεάς Αθηνάς ύψους περίπου δύο μέτρων στην αρχαία πόλη Λαοδικεία, στο Παμούκαλε.

Breaking: An Athena statue has reportedly been uncovered during excavations at Laodicea’s West Theatre in Denizli, Türkiye. pic.twitter.com/LoTriQ7ZVp — History Content (@HistContent) April 23, 2026

Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, ο οποίος ανέφερε ότι το εύρημα εντοπίστηκε κατά τις εργασίες στο λεγόμενο Δυτικό Θέατρο της Λαοδικείας. Όπως σημείωσε, οι ανασκαφές στην περιοχή συνεχίζουν να φέρνουν στο φως σημαντικά ίχνη του παρελθόντος.

Το άγαλμα, κατασκευασμένο από λευκό μάρμαρο, εντοπίστηκε πεσμένο μπρούμυτα ανάμεσα σε ερείπια στον εξωτερικό τοίχο της σκηνής του θεάτρου, ενώ η κεφαλή του δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Απεικονίζει τη θεά Αθηνά όρθια πάνω σε στρογγυλή βάση, να φέρει πέπλο και χλαμύδα γύρω από τον λαιμό, ενώ στο στήθος διακρίνεται η αιγίδα με κεφαλή Μέδουσα και φίδια.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι λεπτομερείς πτυχώσεις του ενδύματος και η φυσικότητα της απόδοσης υποδηλώνουν υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα και χαρακτηριστικά του κλασικού ύφους της εποχής του Αυγούστου.

Η σκηνή του Δυτικού Θεάτρου της Λαοδικείας χρονολογείται στον 2ο αιώνα π.Χ. και διαθέτει τριώροφη αρχιτεκτονική με 16 κίονες σε κάθε επίπεδο. Παράλληλα, γλυπτά που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή αποτυπώνουν σκηνές από την Οδύσσεια, όπως η χώρα των Λαιστρυγόνες, η σπηλιά του Πολύφημος και η Σκύλλα.

Οι ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2024–2025 αποκάλυψαν πολυάριθμα γλυπτά που σχετίζονται με τις παραπάνω μυθολογικές αφηγήσεις, ενισχύοντας τη σημασία της Λαοδικείας ως σημαντικού πολιτιστικού κέντρου της αρχαιότητας.