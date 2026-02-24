Στο «φως» βγήκαν τμήματα μιας βυθισμένης πόλης που εντοπίστηκαν κάτω από τα νερά στα ανοικτά της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου. Δύτες κατάφεραν να εντοπίσουν κτίρια, αντικείμενα και μια αρχαία αποβάθρα ηλικίας άνω των 2.000 ετών.

Σύμφωνα με τις αιγυπτιακές αρχές, ο χώρος βρίσκεται στον κόλπο Αμπού Κιρ και ενδέχεται να αποτελεί προέκταση της αρχαίας πόλης Κάνωπος, ενός σημαντικού κέντρου κατά την Πτολεμαϊκή δυναστεία, που κυβέρνησε για σχεδόν 300 χρόνια, και στη συνέχεια κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, η οποία διήρκεσε περίπου 600 χρόνια. Με την πάροδο των αιώνων, σεισμοί και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας οδήγησαν στη βύθιση της πόλης, όπως και του κοντινού λιμανιού της Ηράκλειου.

Την περασμένο Αύγουστο, γερανοί ανέσυραν αργά από τα βάθη αγάλματα, ενώ δύτες με στολές καταδύσεων, που συμμετείχαν στην επιχείρηση, πανηγύριζαν από την ακτή.

Ο υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Sherif Fathi, δήλωσε: «Υπάρχουν πολλά ακόμη κάτω από το νερό, αλλά αυτό που μπορούμε να ανασύρουμε είναι περιορισμένο. Επιλέγουμε μόνο συγκεκριμένα ευρήματα βάσει αυστηρών κριτηρίων. Τα υπόλοιπα θα παραμείνουν μέρος της υποθαλάσσιας κληρονομιάς μας».

Αρχαιολογικά ευρήματα και δομές

Τα υποθαλάσσια ερείπια περιλαμβάνουν κτίρια από ασβεστόλιθο, τα οποία φαίνεται να χρησίμευαν ως χώροι λατρείας, κατοικίες, αλλά και εμπορικές ή βιοτεχνικές εγκαταστάσεις.

Ανακαλύφθηκαν επίσης δεξαμενές λαξευμένες σε βράχο, που χρησιμοποιούνταν για αποθήκευση νερού και εκτροφή ψαριών.

Μεταξύ των πιο εντυπωσιακών ευρημάτων συγκαταλέγονται αγάλματα βασιλικών μορφών και σφιγγών προρωμαϊκής εποχής, μεταξύ των οποίων και μια μερικώς διατηρημένη σφίγγα με την επιγραφή του Ραμσή Β΄, ενός από τους πιο γνωστούς και μακροβιότερους φαραώ της Αιγύπτου.

Πολλά αγάλματα βρέθηκαν κατεστραμμένα, όπως ένα αποκεφαλισμένο πτολεμαϊκό άγαλμα από γρανίτη και το κάτω τμήμα μιας ρωμαϊκής μαρμάρινης μορφής ευγενή.

Το αρχαίο λιμάνι και η σύγχρονη απειλή

Στην περιοχή εντοπίστηκαν επίσης εμπορικό πλοίο, πέτρινες άγκυρες και λιμενικός γερανός που χρονολογούνται από τις πτολεμαϊκές και ρωμαϊκές περιόδους, κοντά σε μια αποβάθρα μήκους 125 μέτρων, η οποία, σύμφωνα με το υπουργείο, χρησιμοποιούνταν ως λιμάνι για μικρά σκάφη έως τη βυζαντινή εποχή.

Η Αλεξάνδρεια, δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, φιλοξενεί αμέτρητα αρχαία μνημεία και ιστορικούς θησαυρούς, ωστόσο κινδυνεύει να αντιμετωπίσει την ίδια μοίρα με τις βυθισμένες πόλεις Κάνωπο και Ηράκλειο.

Η παράκτια πόλη είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στην κλιματική κρίση και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, βυθιζόμενη με ρυθμό άνω των 3 χιλιοστών ετησίως.

Ακόμη και στο πιο αισιόδοξο σενάριο των Ηνωμένων Εθνών, το ένα τρίτο της Αλεξάνδρειας αναμένεται να βρίσκεται κάτω από το νερό ή να είναι ακατοίκητο έως το 2050.