Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου, άντεξε για σχεδόν 1.600 χρόνια σε σεισμούς και φθορά. Το τέλος του ήρθε τον 14ο αιώνα, όταν ο ισχυρός σεισμός του 1303 μ.Χ., συνοδευόμενος από τσουνάμι, τον κατέστρεψε σχεδόν ολοκληρωτικά. Λίγες δεκαετίες αργότερα, ένας νέος σεισμός ολοκλήρωσε την κατάρρευση του μνημείου.

Τα οικοδομικά υλικά του Φάρου κατέληξαν στον βυθό, ενώ τον 15ο αιώνα ο σουλτάνος Κάιτμπεϊ αξιοποίησε τα ερείπια για την ανέγερση του φρουρίου που δεσπόζει μέχρι σήμερα στο ίδιο σημείο. Έτσι, το αρχαίο θαύμα συνέχισε να «ζει» μέσα από τη νέα κατασκευή, συνδέοντας την ιστορία της Αλεξάνδρειας με τη σύγχρονη εποχή.

Η εικόνα του Φάρου άλλαξε ριζικά χάρη στη σύγχρονη υποβρύχια αρχαιολογία. Από τη δεκαετία του 1990, έχουν εντοπιστεί στον βυθό της Αλεξάνδρειας τεράστιοι λίθοι, αγάλματα, σφίγγες και αρχιτεκτονικά στοιχεία, ενώ αρχαιολόγοι στην Αίγυπτο ανέσυραν από τον βυθό της Αλεξάνδρειας τεράστιους λίθους, βάρους έως και 80 τόνων, που συνδέονται με τον Φάρο της Αλεξάνδρειας.

Τα τελευταία χρόνια, το Pharos Project, υπό τη διεύθυνση της αρχαιολόγου Isabelle Erie, επιχειρεί τη δημιουργία ενός πλήρους ψηφιακού «διδύμου» του μνημείου.

Με τη βοήθεια της φωτογραμμετρίας και της τρισδιάστατης μοντελοποίησης, χιλιάδες θραύσματα καταγράφονται και τοποθετούνται ψηφιακά, επιτρέποντας στους ερευνητές να ανασυνθέσουν τη μορφή του Φάρου χωρίς να αλλοιώσουν τα αυθεντικά υλικά. Τα δεδομένα αποκαλύπτουν ότι ο Φάρος είχε κατασκευαστεί με προηγμένες τεχνικές σύνδεσης λίθων, γεγονός που εξηγεί τόσο την ταχύτητα ανέγερσής του όσο και τη μακροβιότητά του.

Παράλληλα, η έρευνα δείχνει ότι η στάθμη της θάλασσας στην περιοχή έχει ανέβει σημαντικά από την ελληνιστική εποχή, συμβάλλοντας στη βύθιση μεγάλου μέρους της αρχαίας πόλης. Αν και το έργο απέχει ακόμη από την ολοκλήρωσή του, ένα συμπέρασμα είναι πλέον βέβαιο: ο Φάρος της Αλεξάνδρειας δεν ήταν απλώς ένας μύθος που διογκώθηκε με τον χρόνο, αλλά ένα πραγματικό τεχνολογικό και ιδεολογικό επίτευγμα — αντάξιο της φήμης του ως θαύμα του αρχαίου κόσμου.

Ανασύνθεση του αρχαίου θαύματος

Ύστερα από περισσότερα από είκοσι χρόνια μελετών, οι επιστήμονες δηλώνουν ότι πλέον μπορούν να προτείνουν ιστορικές ερμηνείες του χώρου και να ξεκινήσουν μερικές ανακατασκευές των μνημείων που υπήρχαν εκεί. Η πρόοδος αυτή θεωρείται καθοριστική για την κατανόηση της αρχιτεκτονικής και της πολιτιστικής σημασίας του Φάρου.

Το έργο υποστηρίζεται από το Γαλλικό Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών και το Αιγυπτιακό Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, ενισχύοντας τη διεθνή συνεργασία για την ανάδειξη ενός από τα πιο εμβληματικά μνημεία της αρχαιότητας.