Από καθαρή τύχη αποφεύχθηκε μια ενδεχόμενη τραγωδία το μεσημέρι της Πέμπτης (23/4) στη Ρόδο, όταν μπετονιέρα εξετράπη της πορείας της και κατέληξε μέσα σε αυλή κατοικίας στην περιοχή «Τρεις». Το περιστατικό προκάλεσε σοκ και αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 13:30. Το βαρύ όχημα, φορτωμένο με σκυρόδεμα και συνολικού βάρους περίπου 33 τόνων, ξέφυγε από τον έλεγχο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στην ανεξέλεγκτη πορεία του προσέκρουσε σε τοιχίο αυλής και έναν φοίνικα, πριν ακινητοποιηθεί πάνω στον εξωτερικό τοίχο της κατοικίας.

Ο οδηγός της μπετονιέρας κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα και, παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Εκείνη την ώρα στο σπίτι βρίσκονταν οι ένοικοι, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά, τα οποία νωρίτερα έπαιζαν στην αυλή, γεγονός που καθιστά το περιστατικό ακόμη πιο επικίνδυνο. Όπως επισημαίνεται, η τραγωδία αποφεύχθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Μαρτυρίες από το σημείο αναφέρουν, ότι στο οδόστρωμα υπήρχαν έντονα ίχνη φρεναρίσματος, στοιχείο που δείχνει πως ο οδηγός επιχείρησε να μειώσει την ταχύτητα πριν από την πρόσκρουση. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης της μπετονιέρας ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του μεγάλου βάρους και όγκου του οχήματος. Συνεργεία και γερανοφόρο όχημα εργάστηκαν για αρκετή ώρα προκειμένου να απομακρύνουν το φορτηγό από το σημείο.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το τοιχίο της αυλής και ο φοίνικας φαίνεται πως συνέβαλαν αποφασιστικά στην απορρόφηση της ορμής του οχήματος, αποτρέποντας πιθανότατα ακόμη πιο σοβαρές συνέπειες για την κατοικία και τους ενοίκους της. Οι έρευνες για τις συνθήκες του ατυχήματος συνεχίζονται.