Το 28ο πρωτάθλημα στο βόλεϊ γυναικών κατέκτησε ο Παναθηναϊκός καθώς επικράτησε του ΖΑΟΝ Κηφισιάς με 3-0 σετ στον τρίτο αγώνα των τελικών της Volley League. Οι πράσινες είχαν τον έλεγχο και των τριών σετ από νωρίς, τα οποία έληξαν με 25-19, 25-16 και 25-19.

Ο αγώνας

Πρώτο σετ

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο δυνατά και πήρε από νωρίς το προβάδισμα, με την Κωνσταντινίδου να διαμορφώνει το 5-3. Ο ΖΑΟΝ αντέδρασε και ισοφάρισε σε 8-8, όμως οι «πράσινες» απάντησαν άμεσα με δύο συνεχόμενα μπλοκ από Σάμανταν και Μπένετ για το 11-8. Η πίεση στο φιλέ έφερε σταδιακά το +5 (12-8), με τη Σάμανταν να συνεχίζει να κυριαρχεί και να οδηγεί την ομάδα στο 25-19 για το 1-0.

Δεύτερο σετ

Ο ΖΑΟΝ ξεκίνησε πιο ανταγωνιστικά και κατάφερε να προηγηθεί (7-9), όμως ο Παναθηναϊκός αντέδρασε μετά το τάιμ άουτ και ισοφάρισε άμεσα σε 9-9. Με Γουάιτ και Λαμπκόφσκα οι «πράσινες» πήραν ξανά τον έλεγχο (12-9) και σταδιακά άνοιξαν τη διαφορά. Με κυριαρχία στο μπλοκ και σταθερό ρυθμό στην επίθεση, έφτασαν στο 25-16 για το 2-0.

Τρίτο σετ

Ο Παναθηναϊκός μπήκε εντυπωσιακά και «καθάρισε» το σετ από νωρίς, με σερί μπλοκ και επιθέσεις να φέρνουν το 8-1. Η διαφορά εκτοξεύτηκε στο +10 (15-5), με τον ΖΑΟΝ να προσπαθεί απλώς να μειώσει προσωρινά. Η Σάμανταν και η Μπένετ διατήρησαν τον απόλυτο έλεγχο μέχρι το τέλος, με το τελικό 25-19 να γράφει το 3-0 και να «σφραγίζει» τη νίκη.