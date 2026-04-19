Ο Παναθηναϊκός έδειξε χαρακτήρα στο Ζηρίνειο, γυρίζοντας το ματς από 1-0 σε 1-3 απέναντι στον ΖΑΟΝ Κηφισιάς και κάνοντας το 2-0 στη σειρά των τελικών της Volley League Γυναικών. Παρότι οι γηπεδούχες κυριάρχησαν στο πρώτο σετ με σχεδόν άψογη εμφάνιση, η ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι ανέβασε ρυθμούς στη συνέχεια, βρήκε λύσεις σε επίθεση και άμυνα και έφτασε σε μια πειστική ανατροπή με συγκέντρωση και σταθερότητα.

Η σειρά μεταφέρεται πλέον στο Μετς, όπου οι «πράσινες» έχουν την ευκαιρία μπροστά στο κοινό τους να «σφραγίσουν» τον τίτλο, ολοκληρώνοντας τη σειρά με ένα καθαρό 3-0.

Ο αγώνας

1ο σετ

Ο ΖΑΟΝ ξεκίνησε με απόλυτη επιβολή στο παιχνίδι, μπαίνοντας πιο έτοιμος και πιο συγκεντρωμένος. Με σταθερό σερβίς και καθαρές επιλογές στην επίθεση, πήρε γρήγορα προβάδισμα (8-4, 11-5), αναγκάζοντας τον Κιαπίνι να επέμβει με τάιμ άουτ.

Η εικόνα δεν άλλαξε, με τη Ζιώγα, την Τικμανίδου και τη Γράβαρη να δίνουν λύσεις σε διαδοχικές φάσεις, ενώ ο Παναθηναϊκός δεν έβρισκε ρυθμό στην υποδοχή. Η διαφορά άνοιξε αισθητά (17-9, 20-11), με τις γηπεδούχες να ελέγχουν πλήρως τον ρυθμό.

Στο φινάλε, ο ΖΑΟΝ διαχειρίστηκε άνετα το προβάδισμα. Η Γιώτα και η Νικόλοβα πήραν κρίσιμους πόντους για το σετ μπολ (24-13), και παρότι η Γουάιτ προσπάθησε να μειώσει, το σετ έκλεισε καθαρά με 25-14 για το 1-0.

2ο σετ

Ο Παναθηναϊκός απάντησε με πολύ πιο συγκροτημένη εικόνα. Σταδιακά βρήκε ρυθμό μέσα από το μπλοκ και την επιθετική δράση της Μπένετ και της Χατζηευστρατιάδου, αρχίζοντας να παίρνει τον έλεγχο (6-9, 6-12).

Ο ΖΑΟΝ προσπάθησε να μείνει κοντά με την Τικμανίδου και τη Γουάιτ, όμως τα λάθη στην υποδοχή και η πίεση από το σερβίς έδωσαν ξεκάθαρο προβάδισμα στις «πράσινες» (9-16, 12-20).

Στο τέλος δεν υπήρξε αντίδραση. Με σταθερό μπλοκ και καθαρές επιθέσεις, ο Παναθηναϊκός έφτασε άνετα στο 15-24 και η Μπένετ τελείωσε το σετ με επίθεση στην ευθεία για το 15-25, φέρνοντας το ματς στο 1-1.

3ο σετ

Το τρίτο σετ ξεκίνησε ισορροπημένα, με τον ΖΑΟΝ να βρίσκει λύσεις από Τικμανίδου και Τεϊσέιρα (8-5). Ο Παναθηναϊκός όμως αντέδρασε άμεσα, μειώνοντας λάθη και ανεβάζοντας ένταση στο παιχνίδι του.

Από το 11-11 και μετά, οι «πράσινες» ανέβασαν ρυθμό. Η πίεση στο σερβίς από Μπένετ και Κωνσταντινίδου αποδιοργάνωσε την υποδοχή του ΖΑΟΝ, με αποτέλεσμα η διαφορά να ανοίξει (14-20, 14-22).

Οι γηπεδούχες δεν είχαν απαντήσεις, παρά τις προσπάθειες της Νικόλοβα και της Τεϊσέιρα. Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε πολλαπλά σετ μπολ και έκλεισε το σετ 18-25, παίρνοντας προβάδισμα με 1-2.

4ο σετ

Ο ΖΑΟΝ προσπάθησε να αντιδράσει στο ξεκίνημα (2-0), όμως ο Παναθηναϊκός γρήγορα ισορρόπησε και πήρε τον έλεγχο. Η Μπένετ με συνεχόμενους άσσους άλλαξε πλήρως τη ροή (9-14, 9-16), ενώ το μπλοκ με Παπαγεωργίου και τις υπόλοιπες «πράσινες» περιόρισε κάθε επιθετική προσπάθεια των γηπεδούχων.

Παρά τις εκλάμψεις της Γουάιτ και της Τεϊσέιρα, η διαφορά έμεινε σε υψηλά επίπεδα (15-23). Ο Παναθηναϊκός δεν άφησε περιθώριο επιστροφής και με άσσο της Μπένετ διαμόρφωσε το 16-25 και το τελικό 1-3.

Τα σετ: 25-14, 15-25, 18-25, 16-25