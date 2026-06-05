Με άλμα στα 8,24 μέτρα, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Diamond League της Ρώμης, με τον Βούλγαρο Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοβ να παίρνει την πρωτιά με 8,26.

Ωστόσο, μετά τον αγώνα, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης ξέσπασε για τις συνθήκες της διοργάνωσης, εκφράζοντας έντονα παράπονα για τον τρόπο μέτρησης αλλά και για την κατάσταση του σκάμματος, υποστηρίζοντας ότι η άμμος δεν ήταν σωστά στρωμένη και επηρέασε τις προσπάθειες των αθλητών.

Ο ίδιος σχολίασε χαρακτηριστικά τα προβλήματα, αφήνοντας αιχμές για το επίπεδο της διοργάνωσης και ζητώντας καλύτερες συνθήκες για τα άλματα εις μήκος σε τέτοιου επιπέδου αγώνες.

«Τι κάνουμε εδώ αδερφέ, τι σκ@τ@νι@ σόου. Να μην κάνουμε οριζόντια άλματα εάν δεν μπορείτε να έχετε καν την άμμο ευθεία και να μετριέται σωστά», έγραψε ο 28χρονος κάνοντας tag τη Diamond League.

Οι αναρτήσεις του αθλητή του μήκους