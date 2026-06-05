Δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σε βάρος 62χρονου, ο οποίος κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών που διαβιβάστηκαν στις ελληνικές Αρχές από τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Νότιας Αφρικής και της Ισπανίας. Οι πληροφορίες προήλθαν στο πλαίσιο διεθνών επιχειρήσεων με τις κωδικές ονομασίες «Operation KAMI» και «Operation Python», οι οποίες είχαν στόχο τον εντοπισμό χρηστών του διαδικτύου που συμμετείχαν σε διαμοιρασμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ακολούθησε εκτεταμένη ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές του εξωτερικού. Μέσω αυτής, ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία του κατηγορούμενου και εντοπίστηκε η κατοικία του. Το πρωί της Τετάρτης, 3 Ιουνίου 2026, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και μία κάρτα αποθήκευσης τύπου microSD.

Η επιτόπια εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων αποκάλυψε εκατοντάδες αρχεία βίντεο με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, στα οποία απεικονίζονταν κυρίως παιδιά κάτω των 15 ετών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 62χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα και είχε τεθεί προσωρινά υπό κράτηση.

Τα κατασχεθέντα πειστήρια θα σταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση, ενώ ο κατηγορούμενος οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.