Ο δεύτερος τελικός της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ δεσπόζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας. Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στη δράση των MotoGP και Formula 1, καθώς και στα playoffs των κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων μπάσκετ.
Μπάσκετ
- 20:00, Αναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε (Turkish Basketball Super League) – COSMOTE SPORT 7 HD
- 20:00, Μπιλμπάο – Βαλένθια (ACB Liga Endesa) – COSMOTE SPORT 8 HD
- 21:00, Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (2ος τελικός Stoiximan GBL) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
- 21:00, Αρμάνι Μιλάνο – Μπρέσια (Lega Basket Serie A) – COSMOTE SPORT 9 HD
- 21:45, NBA Action 2025-26 – COSMOTE SPORT 4 HD
- 22:00, Μπανταλόνα – Μπασκόνια (ACB Liga Endesa) – COSMOTE SPORT 4 HD
Μηχανοκίνητος Αθλητισμός
- 09:55, Moto3 – Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές) – COSMOTE SPORT 5 HD
- 10:45, Moto2 – Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές) – COSMOTE SPORT 5 HD
- 11:40, MotoGP – Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές) – COSMOTE SPORT 5 HD
- 14:10, Moto3 – Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές) – COSMOTE SPORT 5 HD
- 14:30, Formula 1 Grand Prix Μονακό (Practice 1) – ΑΝΤ1+
- 15:00, Moto2 – Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές) – COSMOTE SPORT 5 HD
- 15:55, MotoGP – Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές) – COSMOTE SPORT 5 HD
- 18:00, Formula 1 Grand Prix Μονακό (Practice 2) – ΑΝΤ1+
Τένις
- 16:30, Μένσικ – Ζβέρεφ – Eurosport 1
- 20:00, Αρνάλντι – Κόμπολι – Eurosport 1
Ποδόσφαιρο
- 20:45, Ουγγαρία – Φινλανδία (Φιλικός Αγώνας) – Novasports Start
Μαχητικά Αθλήματα
- 15:30, ONE Friday Fights 2026 – Novasports 5HD