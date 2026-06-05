Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης έχει δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα Brand Names στην Πάλη και οι επιτυχίες του, τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους καλύτερους αθλητές της εποχής του. Το «φαινόμενο» της ελληνικής Πάλης είναι πόλος έλξης όπου κι αν συμμετάσχει, καθώς είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς αθλητές της ελευθέρας. Ο Κουγιουμτσίδης προσκλήθηκε και […]