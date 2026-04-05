Ο ΖΑΟΝ πραγματοποίησε εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στην ΑΕΚ, επικρατώντας με 3-2 σετ στον πρώτο ημιτελικό της Volley League γυναικών και κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς.

Από το 2-0 στην ολική ανατροπή

Η ΑΕΚ μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 2-0 σετ, δείχνοντας να ελέγχει τον ρυθμό. Ωστόσο, ο ΖΑΟΝ αντέδρασε εντυπωσιακά, ανεβάζοντας την απόδοσή του και επιστρέφοντας στο ματς με αποφασιστικότητα.

Με κορυφαίες τις Ζιώγα και Τικμανίδου, η ομάδα της Κηφισιάς κυριάρχησε στα επόμενα σετ και κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα, οδηγώντας το σε τάι μπρέικ.

Η αναμέτρηση διήρκησε σχεδόν τρεις ώρες, με τις δύο ομάδες να δίνουν σκληρές μάχες σε κάθε σετ. Από πλευράς ΑΕΚ ξεχώρισε η Κυπαρίσση, ενώ για τον ΖΑΟΝ καθοριστική ήταν η συνολική λειτουργία της ομάδας στα κρίσιμα σημεία.

Με αυτή τη νίκη, ο ΖΑΟΝ χρειάζεται πλέον μία ακόμη για να εξασφαλίσει την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος, αποκτώντας σαφές προβάδισμα στη σειρά.

Την ίδια στιγμή, στο άλλο ζευγάρι των ημιτελικών, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΑΟ Θήρας, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν το δεύτερο εισιτήριο για τους τελικούς.

Τα σετ: 2-3 (25-23, 27-25, 12-25, 25-27, 12-15)