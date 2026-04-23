Κατά την τοποθέτησή του στην Ημερίδα «Ενεργή Μάχη», στο πλαίσιο της 3ης Διεθνούς Έκθεσης Πολιτικής Προστασίας, Ασφάλειας, Πυρασφάλειας & Ειδικού Εξοπλισμού ΟΤΑ InterAigis 2026, ο κ Μάδης τόνισε πως το νέο δόγμα συνοψίζεται στη φράση: ««ΣΠΑΥ – Πυροσβεστικό Σώμα – επιστημονική κοινότητα με ενιαίο σχέδιο και κοινό μέτωπο», σηματοδοτώντας ουσιαστικά την αρχή ενός πλήρως συντονισμένου και επιχειρησιακά διασυνδεδεμένου μοντέλου Πολιτικής Προστασίας με έμφαση στην πρόληψη και την άμεση απόκριση.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δύο στρατηγικές συνεργασίες, με την Πυροσβεστική αλλά και με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. «Συγχρονιζόμαστε, συντονιζόμαστε και επιδιώκουμε να λειτουργούμε ως ένα ενιαίο μέτωπο και Πρόληψης και Καταστολής. Και όσοι έχουν βαθιά γνώση σε ζητήματα Πολιτικής Προστασίας γνωρίζουν ότι η Πρόληψη αποτελεί το 80% της Καταστολής».

Αξίζει να σημειωθεί πως όλα τα ψηφιακά μέσα του ΣΠΑΥ και Πυροσβεστικής θα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους ώστε η Πυροσβεστική να… ακούει και να έχει εικόνα σε ό,τι επιτηρεί ο ΣΠΑΥ. Επίσης, θα μπορεί να γνωρίζει η Πυροσβεστική on-line τι έχει στη διάθεσή της από τα 60 και πλέον επιχειρησιακά και υποστηρικτικά οχήματα των 12 Δήμων – Μελών του ΣΠΑΥ καθώς και των εθελοντικών ομάδων που φέρουν GPS, τη ώρα της κρίσης, όπως και θα ενημερώνεται σε πρώτο χρόνο για τις υδατο-δεξαμενές του βουνού, ώστε τα ελικόπτερα της της πυρόσβεσης να μπορούν να ανεφοδιάζονται ανεμπόδιστα από το σωστό σημείο.

Μάλιστα, όπως επεσήμανε ο κ. Μάδης, «μέσα από τον πρώτο πυρο-μετεωρολογικό σταθμό που εγκαθίσταται το αμέσως επόμενο διάστημα στον Υμηττό, μετά από τη στρατηγική συνεργασία του ΣΠΑΥ με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η Πυροσβεστική θα έχει σε εφαρμογή και οn line όλη τη μετεωρολογική πρόβλεψη

πυρκαγιάς για τον Υμηττό! Θέλουμε οι αρμόδιοι διοικητές των Πυροσβεστικών Σταθμών να έχουν εκ των προτέρων όλα τα δεδομένα στα χέρια τους: εικόνα, ήχο, διαθέσιμο νερό, ανθρώπους, οχήματα και φυσικά επιστημονικές πληροφορίες».

Επιπλέον, ο Πρόεδρος του ΣΠΑΥ αναφέρθηκε στις σημαντικές φθορές που έχει υποστεί το δασικό οδικό δίκτυο του Υμηττού κρούοντας, για μια ακόμη φορά, τον κώδωνα του κινδύνου για άμεση αποκατάστασή του.