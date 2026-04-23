Άγριος καυγάς σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Αγία Βαρβάρα, όταν δύο 19χρονες κοπέλες ήρθαν στα χέρια στη μέση του δρόμου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά.

Η συμπλοκή, που από τύχη δεν εξελίχθηκε σε τραγωδία, κατέληξε με τις δύο νεαρές να πέφτουν με δύναμη πάνω σε τζαμαρία καταστήματος, η οποία διαλύθηκε από τη σύγκρουση.

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει την άγρια συμπλοκή που ξέσπασε μεταξύ των δύο νεαρών κοριτσιών στη μέση του δρόμου.

Το χρονικό της συμπλοκής

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 9:10 το βράδυ. Για άγνωστο λόγο, οι δύο κοπέλες λογομάχησαν έντονα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η αντιπαράθεση μετατράπηκε σε άγριο καυγά, με μπουνιές, κλοτσιές και τραβήγματα μαλλιών.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο-ντοκουμέντο, οι δύο νεαρές χάνουν την ισορροπία τους και πέφτουν με φόρα πάνω στη γυάλινη πρόσοψη ενός καταστήματος, η οποία θρυμματίζεται.

«Δεν καταλαβαίνω το λόγο που έγινε όλο αυτό, είναι άσκοπος ο λόγος, είναι για ένα αγόρι… Η μια κοπέλα ήρθε να πιάσει την αδερφή μου, την έπιασε από το κεφάλι. Ξεκίνησαν να παίζουν μπουνιές και κλοτσιές, την έπιασε από το μαλλί. Ήρθαν έπεσαν πάνω στην τζαμαρία. Χάλια, έτρεχε αίμα από το κεφάλι, από τα χέρια, από μέτωπα, παντού ήταν γεμάτη μέσα στα αίματα», περιγράφει ο αδερφός της μίας 19χρονης.

Οι φίλες τους, έντρομες, έσπευσαν να βοηθήσουν βλέποντας τις δύο κοπέλες να αιμορραγούν. Τα κοφτερά γυαλιά της τζαμαρίας προκάλεσαν βαθιά τραύματα στο πρόσωπο, τον λαιμό, τα χέρια και το σώμα των δύο νεαρών.

«Η κόρη μου μου είπε “μαμά εγώ δεν ξέρω ούτε αυτά τα κορίτσια, ούτε αυτό το αγόρι για τον οποίο ήρθαν να μου πουν ότι τον κοιτάω”. Και είδαμε αυτό το αγόρι σήμερα και μας είπε ότι “εγώ δεν ξέρω αυτά τα κορίτσια και δεν έχω σχέση με αυτά τα κορίτσια” που επιτέθηκαν στην κόρη μου», δήλωσε η μητέρα της μίας 19χρονης.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα στο σημείο και μετέφερε τις δύο τραυματισμένες αρχικά στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Θριάσιο. Εκεί, οι γιατροί τούς έκαναν δεκάδες ράμματα στο κεφάλι και στο σώμα.