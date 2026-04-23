Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο σοβαρά, έπειτα από πυροβολισμούς στο εμπορικό κέντρο Mall of Louisiana στο Μπατόν Ρουζ της Λουιζιάνα, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στον χώρο εστίασης του εμπορικού κέντρου. Οι αρχές εκτιμούν ότι δεν πρόκειται για τυχαία επίθεση, αλλά για σύγκρουση μεταξύ δύο ομάδων, γεγονός που προκάλεσε πανικό στους επισκέπτες.

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Τι Τζέι Μορς, δήλωσε ότι δεν υπάρχει πλέον απειλή για το κοινό, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας παραμένουν στο σημείο για έρευνες.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, έξι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ενώ άλλοι έφτασαν μόνοι τους με ιδιωτικά οχήματα. Ορισμένοι από τους τραυματίες υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις, χωρίς να έχουν δοθεί περαιτέρω πληροφορίες για την κατάστασή τους.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο δράστης παραμένει ασύλληπτος και βρίσκεται σε εξέλιξη ευρεία επιχείρηση εντοπισμού του, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο WAFB9. Οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή και να ενημερώνουν για οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.

Mall of Louisiana has been evacuated after active shooting incident; six casualties have been reported. Police are searching for the suspect, and further details are awaited. https://t.co/9i34QSnNBP pic.twitter.com/5nmFRAakaw — OSINT Spectator (@osintspectator) April 23, 2026

Ο δήμαρχος της περιοχής, Σιντ Έντουαρντς, δήλωσε: «Βρίσκομαι στο σημείο. Έχουμε στήσει κέντρο επιχειρήσεων. Υπήρξαν πυροβολισμοί με πολλούς τραυματίες. Όλοι οι πολίτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το εμπορικό κέντρο. Παρακαλώ να προσευχηθείτε για τα θύματα και τις οικογένειές τους».

Ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι, ανέφερε: «Είμαι ενήμερος για το περιστατικό με ένοπλο δράστη στο Mall of Louisiana. Βρίσκομαι σε συντονισμό με τις αρχές και θα υπάρξουν ενημερώσεις μόλις έχουμε περισσότερα στοιχεία. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή».

Η γενική εισαγγελέας της πολιτείας, Λιζ Μάριλ, πρόσθεσε: «Έχω επικοινωνήσει με τον εισαγγελέα της περιφέρειας, ο οποίος παρακολουθεί ενεργά την κατάσταση που αφορά χρήση όπλου στον χώρο εστίασης του εμπορικού κέντρου. Πολλαπλές υπηρεσίες επιβολής του νόμου βρίσκονται στο σημείο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές σύντομα».

Όλοι οι πολίτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το εμπορικό κέντρο, ενώ η αστυνομία συνεχίζει να ερευνά τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού. Οι αρχές καλούν το κοινό να παραμείνει μακριά από την περιοχή μέχρι νεωτέρας.