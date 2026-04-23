Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και να αποκατασταθεί η σταθερότητα στις αγορές ενέργειας. Οι δηλώσεις του έγιναν σε συνέντευξη στο Breitbart News, στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Ties between Greece and the United States are at an all-time high, both envoys to each other’s nations say. https://t.co/VpdiaJugpK — Breitbart News (@BreitbartNews) April 19, 2026

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα καταφέρει να επιτύχει συμφωνία με το Ιράν, η οποία θα περιλαμβάνει και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «θα περάσει πολύ καλά».

Ο δημοσιογράφος Μάθιου Μπόιλ, που πραγματοποίησε τη συνέντευξη, παρατήρησε ότι οι τοποθετήσεις του πρωθυπουργού έρχονται περίπου έναν χρόνο μετά τη δήλωσή του για τις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ και ΕΕ, όταν είχε προβλέψει μια συμφωνία «win-win» μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η εκτίμηση εκείνη επιβεβαιώθηκε λίγους μήνες αργότερα με την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας.

Στη νέα του παρέμβαση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανήλθε, εκφράζοντας την ελπίδα για θετική εξέλιξη στις σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν. Επεσήμανε ότι, μετά την επίτευξη στρατιωτικών στόχων από την πλευρά των ΗΠΑ, η προσοχή στρέφεται πλέον στις οικονομικές επιπτώσεις και στη διπλωματία.

EXCLUSIVE— I interviewed Greek Prime Minister @kmitsotakis here at the Delphi Economic Forum in Greece last night. The big takeaway is a year after he correctly predicted a “win-win” trade deal between the USA and EU he is similarly hoping for a big deal between the USA and Iran… pic.twitter.com/TD2Dfdrqiq — Matthew Boyle (@mboyle1) April 23, 2026

«Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει κάποια μορφή συμφωνίας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς όλοι ανησυχούμε για τις οικονομικές επιπτώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Από την αρχή είχαμε ξεκαθαρίσει ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ενώ ως χώρα της περιοχής ανησυχούμε για τον αποσταθεροποιητικό του ρόλο. Ωστόσο, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, όπου πρέπει να μας απασχολούν ιδιαίτερα οι οικονομικές συνέπειες της κατάστασης».

Το Ορμούζ και η ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι οι εξελίξεις στο Ιράν και στα Στενά του Ορμούζ αποτελούν «καμπανάκι» για την Ευρώπη, αναδεικνύοντας την ανάγκη ενεργειακής αυτονομίας. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες σε έρευνες για φυσικό αέριο, μέσω συνεργασιών με αμερικανικές εταιρείες όπως η ExxonMobil και η Chevron.

«Αυτό αποτελεί ένα καμπανάκι για την Ευρώπη να γίνει πιο ρεαλιστική και πρακτική όσον αφορά την ενεργειακή μετάβαση», σημείωσε. «Έχουμε στηρίξει τόσο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσο και το φυσικό αέριο, αποδεικνύοντας ότι μπορούν να συνυπάρξουν. Προχωρούμε σε έρευνες, με την πρώτη να αναμένεται από την Exxon έπειτα από 40 χρόνια και περισσότερες να ακολουθούν από την Chevron. Θέλουμε να διατηρήσουμε στενή συνεργασία με τις αμερικανικές εταιρείες ενέργειας και να βασιζόμαστε στις ΗΠΑ ως αξιόπιστο προμηθευτή φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές».

Η κρίση στο Ιράν και οι διατλαντικές σχέσεις

Αναφερόμενος στις διατλαντικές σχέσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε την άποψη ότι η κρίση στο Ιράν απομακρύνει Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίθετα, εκτίμησε ότι η κρίση αυτή θα τις φέρει πιο κοντά.

«Πιστεύω ότι αυτή η κρίση θα φέρει τελικά πιο κοντά τις ΗΠΑ και την Ευρώπη», ανέφερε. «Παρά τις δυσκολίες, η διατλαντική συμμαχία εξακολουθεί να έχει πολλά να προσφέρει. Αν αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τις αμυντικές της δαπάνες, τότε αυτό είναι το σωστό βήμα. Το έχουμε ήδη κάνει στην Ελλάδα και το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και η επίσκεψη Τραμπ

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ ισχυρότερες από ποτέ, αναφέροντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να επισκεφθεί σύντομα την Ελλάδα, κάτι που, σύμφωνα με την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ, θα συμβεί εντός του έτους. «Μπορώ να εγγυηθώ ότι θα περάσει πολύ καλά», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «οι Έλληνες είναι υπερήφανοι για τη φιλοξενία τους».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών, τονίζοντας ότι οι ιδρυτές των ΗΠΑ εμπνεύστηκαν από την αρχαία ελληνική δημοκρατία, ενώ και η ελληνική Επανάσταση επηρεάστηκε από τον αμερικανικό αγώνα για ανεξαρτησία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, στις στρατηγικές σχέσεις με το Ισραήλ και τον αραβικό κόσμο και στη σημασία του διαδρόμου IMEC που συνδέει Ινδία, Μέση Ανατολή και Ευρώπη.

Ενέργεια και ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή

Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι συμβάσεις με την ExxonMobil και τη Chevron έχουν ήδη υπογραφεί και ότι οι πρώτες ερευνητικές δραστηριότητες αναμένεται να ξεκινήσουν το πρώτο τρίμηνο του 2027. «Αν υπάρξει επιτυχία, θα πρόκειται για καθοριστική εξέλιξη για την Ελλάδα και την Ευρώπη», σημείωσε, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της χώρας ως κόμβου εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και ενεργειακής τροφοδοσίας προς γειτονικές χώρες και την Ουκρανία.

Τέλος, αναφέρθηκε στον ρόλο της Ελλάδας ως διαμεσολαβητή σε περιφερειακές κρίσεις, σημειώνοντας ότι η χώρα διατηρεί σχέσεις εμπιστοσύνης τόσο με το Ισραήλ όσο και με αραβικές χώρες και τους Παλαιστινίους. Υποστήριξε τη λύση των δύο κρατών για το Μεσανατολικό και τόνισε την ανάγκη προόδου στο ζήτημα της Γάζας, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ευρύτερη σταθερότητα στην περιοχή.