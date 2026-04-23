Μια υπόθεση που θυμίζει κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας (20/4) στην εθνική οδό Αθηνών-Πατρών κοντά στο Κιάτο, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στις αστυνομικές αρχές.

Όπως μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, κατά τη διάρκεια ενός τυχαίου ελέγχου, αστυνομικοί σταμάτησαν το όχημα γνωστού πρωταθλητή και έμειναν άφωνοι, όταν άνοιξαν το πορτ-μπαγκάζ. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Κατερίνας Μαστραντωνάκη, μέσα σε σακούλες σούπερ μάρκετ εντοπίστηκε το ποσό του 1.150.000 ευρώ σε μετρητά.

Το ποσό που βρέθηκε, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε αίσθηση. Ο πρωταθλητής οδηγήθηκε αμέσως στη ΓΑΔΑ, όπου εξετάστηκε από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος εμφανίστηκε ψύχραιμος και υποστήριξε: «Μάζεψα αυτά τα χρήματα από διάφορους επιχειρηματίες της Αττικής και τα μετέφερα σε έναν άλλον επιχειρηματία στην Πελοπόννησο».

Το ποσό στο μικροσκόπιο των αρχών

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τρία πιθανά σενάρια:

αν πρόκειται για προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας,

για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή

ή για υπόθεση μεγάλης φοροδιαφυγής.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, ο οποίος διαθέτει λευκό ποινικό μητρώο και δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις αρχές, βρίσκεται τώρα σε δύσκολη θέση, καθώς καλείται να αποδείξει την προέλευση του τεράστιου ποσού. Αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος, με την εντολή να μην απομακρυνθεί, καθώς θα κληθεί εκ νέου να προσκομίσει αποδείξεις και νόμιμα παραστατικά για τα χρήματα.

Παράλληλα, τα στελέχη του αποκαλούμενου «ελληνικού FBI» αναζητούν τον επιχειρηματία-παραλήπτη στην Πελοπόννησο, τον οποίο κατονόμασε ο αθλητής, προκειμένου να εξακριβωθεί, αν η διαδρομή του χρήματος είναι νόμιμη ή αν πίσω της κρύβεται ένα εκτεταμένο κύκλωμα.