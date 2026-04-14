Ένας πρωταθλητής της άρσης βαρών στους νέους είναι ανάμεσα στους δύο άνδρες που συνελήφθησαν με την κατηγορία της «έκθεσης σε κίνδυνο» για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος είχε διακριθεί στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων Κ17, όπου είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ένας 22χρονος από την Αλβανία, ενώ αναζητείται ακόμη ένας 23χρονος ημεδαπός, κάτοικος Αργοστολίου. Οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων, παρουσία εισαγγελέα.

Η άτυχη κοπέλα εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Τρίτης (14/4) κοντά στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου. Από τα πρώτα στοιχεία των αστυνομικών ερευνών, που βρίσκονται σε εξέλιξη, δεν εντοπίστηκαν εμφανή τραύματα στο σώμα της 19χρονης.

Οι συλλήψεις και το κρίσιμο βίντεο

Η Αστυνομία οδηγήθηκε στις συλλήψεις και στην ταυτοποίηση του τρίτου ατόμου μέσα από βιντεοληπτικό υλικό που έχει στη διάθεσή της από την περιοχή όπου βρέθηκε νεκρή η νεαρή γυναίκα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γύρω στις 04:30 τα ξημερώματα καταγράφηκε ένα αυτοκίνητο, από το οποίο αποβιβάζονται οι δύο άνδρες που έχουν συλληφθεί και στη συνέχεια φαίνονται να βγάζουν από το όχημα την 19χρονη σε λιπόθυμη κατάσταση.

Οι δύο συλληφθέντες και ο αναζητούμενος 23χρονος φέρονται να βρίσκονταν μαζί με τη 19χρονη τη στιγμή που εκείνη έχασε τις αισθήσεις της. Η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι αυτή της έκθεσης σε κίνδυνο.

