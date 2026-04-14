Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης (14/04) 19χρονη σε κεντρική πλατεία του Αργοστoλίου.

Ήδη οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σύμφωνα με το e-kefalonia.gr, δεν βρέθηκαν εμφανή τραύματα στο σώμα της, γεγονός που εντείνει το μυστήριο γύρω από τα αίτια του θανάτου της.