Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης (14/04) 19χρονη σε κεντρική πλατεία του Αργοστoλίου.
Ήδη οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
Σύμφωνα με το e-kefalonia.gr, δεν βρέθηκαν εμφανή τραύματα στο σώμα της, γεγονός που εντείνει το μυστήριο γύρω από τα αίτια του θανάτου της.
