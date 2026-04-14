Δύο άτομα συνελήφθησαν από τις αρχές για τον θάνατο 19χρονης στο Αργοστόλι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο συλληφθέντες βρίσκονταν μαζί με την κοπέλα σε πλατεία της περιοχής, λίγο πριν εκείνη εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις της. Σημειώνεται πως ο ένας από τους δύο έχει απασχολήσει για ναρκωτικά.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο κατηγορίας για έκθεση, καθώς φέρεται να αποχώρησαν από το σημείο, λίγο πριν η 19χρονη εντοπιστεί νεκρή.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα ρίξει φως στα αίτια θανάτου της νεαρής γυναίκας.