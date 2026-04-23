Ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε σήμερα (23/4) κινεζικές οντότητες, ότι διεξάγουν εκστρατείες «σε βιομηχανική κλίμακα», για να αντιγράψουν κρυφά τα αμερικανική μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

«Οι ΗΠΑ διαθέτουν αποδείξεις ότι ξένες οντότητες, κυρίως στην Κίνα, διεξάγουν εκστρατείες απόσταξης σε βιομηχανική κλίμακα για να κλέψουν την αμερικανική AI», δήλωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ ο σύμβουλος τεχνολογικής πολιτικής του Λευκού Οίκου, Μάικλ Κράτσιος. Η «απόσταξη» είναι μια τεχνική που συνίσταται στην εκπαίδευση ενός μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης στις απαντήσεις ενός πιο ισχυρού μοντέλου, για να αναπαράγει τις δυνατότητές του, νόμιμη όταν επιτρέπεται, παράνομη όταν διεξάγεται κρυφά.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, η εταιρία Anthropic είχε κατηγορήσει τρία κινεζικά εργαστήρια Τεχνητής Νοημοσύνης -το DeepSeek, το Moonshot και το MiniMax- ότι έφτιαξαν «περισσότερους από 24.000 ψεύτικους λογαριασμούς για να δημιουργήσουν περισσότερες από 16 εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις με το μοντέλο Claude», ώστε να ανακατασκευάσουν τη λειτουργία του και να εκπαιδεύσουν τα δικά τους μοντέλα. Στις 12 Φεβρουαρίου, σε υπόμνημα προς το αμερικανικό Κογκρέσο, η OpenAI είχε κατηγορήσει την DeepSeek, ότι αντιγράφει κρυφά τα μοντέλα της μέσω περίπλοκων τεχνικών παράκαμψης.

«Αυτές οι ξένες οντότητες», οι οποίες δεν κατονομάζονται από τον Λευκό Οίκο, «χρησιμοποιούν δεκάδες χιλιάδες λογαριασμούς proxy» για να διαφεύγουν από τον εντοπισμό «και τεχνικές παράκαμψης για να αποσπούν συστηματικά τις αμερικανικές τεχνολογικές προόδους», πρόσθεσε ο Μάικλ Κράτσιος, δημοσιοποιώντας το υπόμνημα που απηύθυνε σήμερα στις αμερικανικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες. «Οι ξένες οντότητες που κατασκευάζουν πάνω σε τέτοια εύθραυστα θεμέλια πρέπει να έχουν ελάχιστη εμπιστοσύνη στην ακεραιότητα και την αξιοπιστία των μοντέλων που παράγουν», δήλωσε σκωπτικά.

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε, ότι θα μοιραστεί τις πληροφορίες της με τις αμερικανικές εταιρίες Τεχνητής Νοημοσύνης και θα «διερευνήσει μέτρα» για να επιβάλει κατά των υπευθύνων, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω. Το υπόμνημα αυτό δημοσιοποιήθηκε λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζικου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο στις 14 Μαΐου.