Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για την Ελλάδα με αφορμή τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Breitbart News ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο προς τους δημοσιογράφους.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση δημοσιογράφου του Breitbart News σχετικά με την συνέντευξη του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην οποία τόνισε ότι στηρίζει τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και εξέφρασε την πρόθεσή του να φιλοξενήσει τον Αμερικανό ηγέτη στην Ελλάδα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απάντησε θετικά, χαρακτηρίζοντας τη στάση της Ελλάδας ιδιαίτερα υποστηρικτική.

«Όχι, είναι πραγματικά ωραίο. Εννοώ, η Ελλάδα έχει υπάρξει πολύ υποστηρικτική στην πραγματικότητα. Η Ελλάδα υπήρξε τρομερή. Είναι (σ.σ. ο Κυριάκος Μητσοτάκης) ένας τρομερός τύπος, επειδή καταλαβαίνει τη σημασία του», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ, αναφερόμενος στον Έλληνα Πρωθυπουργό.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε για τις επιδόσεις της οικονομίας, σημειώνοντας ότι «το πετρέλαιο ανεβαίνει λίγο» και υπενθύμισε πως κατά τη διάρκεια της θητείας του η τιμή είχε μειωθεί στα 60 δολάρια το βαρέλι. Αναφέρθηκε επίσης σε ιστορικά ρεκόρ των δεικτών Dow Jones και S&P, υπογραμμίζοντας ότι οι προβλέψεις για την πορεία τους διαψεύστηκαν.

«Μου είπαν όλοι όταν κέρδισα τις εκλογές, 5 Νοεμβρίου, ότι θα είναι αδύνατο το Dow να φτάσει ποτέ τα 50.000. Αλλά το έκανα στην πρώτη μου χρονιά», σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του αναφερόμενος στις εξελίξεις στο Ιράν, λέγοντας πως η κατάσταση παραμένει αβέβαιη λόγω των συνεχών αλλαγών στην ηγεσία της χώρας. «Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο ηγέτης στο Ιράν… Ο Χομεϊνί έφυγε… Και τώρα έχετε την τρίτη ομάδα, και είναι λίγο ανήσυχοι για το να φύγουν κι αυτοί», ανέφερε.