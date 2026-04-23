Σημαντική νίκη στη μάχη της παραμονής πέτυχε η Λεβάντε, επικρατώντας με 2-0 της Σεβίλλης για τη La Liga. Οι γηπεδούχοι πήραν ένα πολύτιμο «τρίποντο» που τους κρατά ζωντανούς, ενώ η ομάδα της Ανδαλουσίας παραμένει σε οριακή κατάσταση, μόλις στο +1 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Τεράστια νίκη στη μάχη της παραμονής πανηγύρισε η Ράγιο Βαγιεκάνο, η οποία επικράτησε με 1-0 της Εσπανιόλ στο Βαγιέκας, για τη La Liga. Ο

Λεβάντε – Σεβίλλη 2-0

Πρώτο ημίχρονο

Η Λεβάντε μπήκε πιο δυνατά και μόλις στο 2ο λεπτό κέρδισε πέναλτι, όμως μετά από παρέμβαση του VAR η απόφαση άλλαξε. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 22’ ο Βλαχοδήμος σταμάτησε το σουτ του Εσπί, κρατώντας το μηδέν για τη Σεβίλλη.

Τελικά, το γκολ ήρθε στο 37’, όταν ο Ολασαγάστι σέντραρε από τα αριστερά και ο Ρομέρο με ωραίο τελείωμα έκανε το 1-0. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, ο Εσπί πλησίασε και δεύτερο τέρμα, όμως το σουτ του πέρασε ελάχιστα άουτ.

Δεύτερο ημίχρονο

Η Σεβίλλη μπήκε πιο επιθετικά στο δεύτερο μέρος, προσπαθώντας να αντιδράσει. Στο 48’ απείλησε με τον Βάργκας, ενώ στο 52’ το σουτ του Άνταμς πέρασε λίγο έξω. Η πίεση των φιλοξενούμενων αυξήθηκε, όμως ο Βλαχοδήμος κράτησε το προβάδισμα της Λεβάντε με σημαντικές επεμβάσεις.

Στο 80’ η Σεβίλλη κέρδισε πέναλτι για χέρι του Πάμπλο Μαρτίνεθ, όμως μετά από έλεγχο στο VAR ο διαιτητής άλλαξε και πάλι την απόφασή του. Το παιχνίδι «κλείδωσε» στις καθυστερήσεις, όταν στο 90+3’ ο Αριάγα έκανε εξαιρετική ενέργεια από τα δεξιά και έδωσε έτοιμο γκολ στον Ρομέρο, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Ράγιο Βαγιεκάνο – Εσπανιόλ 1-0

Πρώτο ημίχρονο

Το παιχνίδι δεν είχε ρυθμό ούτε ποιότητα, με τις δύο ομάδες να δίνουν έμφαση στις μονομαχίες και τη δύναμη. Οι φάσεις μπροστά στις δύο εστίες ήταν ελάχιστες, ενώ τα νεύρα κυριάρχησαν, κάτι που αποτυπώθηκε και στις έξι κίτρινες κάρτες που έδειξε ο διαιτητής. Το 0-0 του ημιχρόνου ήταν απόλυτα ενδεικτικό της εικόνας.

Δεύτερο ημίχρονο

Στο δεύτερο μέρος η Εσπανιόλ είχε τη μεγάλη ευκαιρία να «παγώσει» το Βαγιέκας, όταν στο 74’ κέρδισε πέναλτι. Ωστόσο, ο Γκαρσία δεν κατάφερε να νικήσει από τα έντεκα βήματα, κρατώντας το σκορ στο 0-0.

Η χαμένη αυτή ευκαιρία αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς στο 87’ η Ράγιο Βαγιεκάνο βρήκε το «χρυσό» γκολ. Ο Ακομά δημιούργησε τη φάση και ο Καμέγιο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, χαρίζοντας μια πολύτιμη νίκη στους γηπεδούχους.

