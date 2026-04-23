Ένα ιδιαίτερο ποδοσφαιρικό στιγμιότυπο καταγράφηκε στις ακαδημίες της Άρσεναλ, καθώς ο 16χρονος Γκάμπριελ Αρτέτα, γιος του προπονητή της πρώτης ομάδας, Μικέλ Αρτέτα, πραγματοποίησε το πρώτο του επίσημο παιχνίδι με την Κ18 των «κανονιέρηδων».

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής πέρασε ως αλλαγή στη νίκη της Άρσεναλ με 3-0 απέναντι στη Ρέντινγκ, αγωνιζόμενος για περίπου 20 λεπτά και αφήνοντας τις πρώτες του αγωνιστικές εντυπώσεις σε επίπεδο U18.

Σε αντίθεση με τον πατέρα του, που διέπρεψε ως μέσος, ο Γκάμπριελ αγωνίζεται κυρίως στα άκρα της επίθεσης, έχοντας ρόλο εξτρέμ. Μάλιστα, έχει ήδη λάβει σημαντικά ερεθίσματα στην ποδοσφαιρική του εξέλιξη, καθώς συνεργάζεται σε επίπεδο εκπαίδευσης με προπονητές που έχουν αναδείξει νεαρά ταλέντα όπως ο Ίθαν Νουανέρι.