Το δούλεμα των οπαδών της Μάντσεστερ Σίτι σε αυτούς της Άρσεναλ δεν έχει τελειωμό. Ειδικά μετά την νίκη της ομάδας του ενάντια στους κανονιέρηδες με 2-1, η οποία έβαλε «φωτιά» στην κορυφή της Premier League.

Τα αγαπημένα τους μπουκάλια που αντί για νερό έχουν τα δάκρυα των οπαδών της Άρσεναλ έκαναν την εμφάνισή τους μετά την λήξη της αναμέτρησης, με έναν οπαδό να πανηγυρίζει την νίκη «τίτλου» της ομάδας του κρατώντας ένα μπουκάλι με νερό με το σήμα της Άρσεναλ περιτυλιγμένο γύρω του, κάνοντας κινήσεις πως οι οπαδοί των κανονιέρηδων έχουν αρχίσει ήδη να κλαίνε στην περίπτωση του να χάσουν το πρωτάθλημα για ακόμα μία σεζόν, με τα δάκρυα τους να γεμίζουν το μπουκάλι ολοένα και περισσότερο.

