Η Μάντσεστερ Σίτι πραγματοποίησε μια επιβλητική εμφάνιση και επικράτησε με 3-0 της Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ», μειώνοντας τη διαφορά από την κορυφή και βάζοντας νέα δεδομένα στη μάχη του τίτλου της Premier League.

Το πρώτο ημίχρονο είχε ισορροπία, με την Τσέλσι να μπαίνει πιο δυνατά και να βρίσκει δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Από την πλευρά της, η Σίτι ανέβαζε σταδιακά την απόδοσή της, δημιουργώντας τις πρώτες της μεγάλες ευκαιρίες, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να σκοράρει πριν την ανάπαυλα.

Στην επανάληψη, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα κυριάρχησε απόλυτα. Το σκορ άνοιξε στο 51’ με κεφαλιά του Ο’ Ράιλι, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ήρθε και το 0-2, έπειτα από εξαιρετική συνεργασία και εύκολο τελείωμα μέσα από την περιοχή.

Η Τσέλσι δεν κατάφερε να αντιδράσει και στο 68’ ο Ντοκού εκμεταλλεύτηκε αμυντικό λάθος, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Με αυτό το «διπλό», η Σίτι πλησίασε στους έξι βαθμούς την Άρσεναλ, έχοντας και παιχνίδι λιγότερο, με το επερχόμενο μεταξύ τους ντέρμπι να αποκτά χαρακτήρα… τελικού για την έκβαση του φετινού πρωταθλήματος.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής

Παρασκευή 10/04

Γουέστ Χαμ-Γουλβς 4-0

Σάββατο 11/04

Άρσεναλ-Μπόρνμουθ 1-2

Μπρέντφορντ-Έβερτον 2-2

Μπέρνλι-Μπράιτον 0-2

Λίβερπουλ-Φούλαμ 2-0

Κυριακή 12/04

Σάντερλαντ-Τότεναμ 1-0

Κρίσταλ Πάλας-Νιουκάστλ 2-1

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα 1-1

Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι 0-3

Δευτέρα 13/04

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λιντς (22:00)

Αναλυτικά το πρόγραμμα της επόμενης (33ης) αγωνιστικής

Σάββατο 18/09

Μπρέντφορντ-Φούλαμ (14:30)

Λιντς-Γουλβς (17:00)

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ (17:00)

Τότεναμ-Μπράιτον (19:30)

Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)

Κυριακή 19/09

Άστον Βίλα-Σάντερλαντ (16:00)

Έβερτον-Λίβερπουλ (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπέρνλι (16:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 20/04

Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ (22:00)

Τσέλσι (Λίαμ Ροζένιορ): Σάντσεθ, Μάλο Γκουστό, Φοφανά, Χάτο, Κουκουρέγια, Καϊσέδο (82΄Εσουγκό), Αντρέι Σάντος (67΄Λάβια), Νέτο, Εστεβάο (67΄Γκαρνάτσο), Πάλμερ, Ζοάο Πέδρο (81΄Ντέλαπ)

Μάντσεστερ Σίτι (Πεπ Γκουαρδιόλα): Ντοναρούμα, Ο΄Ράιλι (64΄Αΐτ-Νουρί), Γκουέχι, Κουσάνοφ, Νούνιες, Μπερνάρντο Σίλβα (81΄Κόβασιτς), Ρόδρι, Ντοκού (76΄Σαβίνιο), Τσερκί (76΄Φόντεν), Σεμένιο, Χάαλαντ