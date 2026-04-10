Εκτός επικίνδυνης ζώνης βρέθηκε η Γουεστ Χαμ μετά το 4-0 κόντρα στην ουραγό Γουλβς. Σε ματς για την 32η αγωνιστική της Premier League, τα «σφυριά» πήραν προβάδισμα στο σκορ στο 44’ με την κεφαλιά του Ντίνου Μαυροπάνου, για να «καθαρίσει» την υπόθεση τριών βαθμών ο Τάτι Καστεγιάνος στο δεύτερο ημίχρονο με δύο μαζεμένα γκολ, ενώ ο Έλληνας στόπερ πρόσθεσε ένα ακόμα γκολ στη βραδιά (83’), παραδόξως όχι με το κεφάλι.

Σφιχτό παιχνίδι και από τις δύο πλευρές. Έκανε ότι μπορούσε επιθετικά η Γουεστ Χαμ, αλλά γκολ δεν έβρισκε. Τελικά το άγχος έφυγε με την κεφαλιά του Μαυροπάνου στο 44’. Ήταν το δεύτερο φετινό γκολ για τον Έλληνα στόπερ και μάλιστα σε σερί εντός έδρας παιχνίδια στο πρωτάθλημα, καθώς το προηγούμενο ήταν απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι (14/3, 1-1).

Η νίκη-ανάσα των γηπεδούχων «σφραγίστηκε» με τα δύο μαζεμένα γκολ του Τάτι Καστεγιάνος στο 66’ και στο 68’. Ένα ακόμα πρόσθεσε ο Μαυροπάνος, που προφανώς σκόραρε δύο γκολ σε ένα παιχνίδι για πρώτη φορά στην καριέρα του. Πάλι από στατική φάση, με γυριστό σουτ, έγραψε το 4-0 για τους Λονδρέζουτς.

Η γηπεδούχος ομάδα άφησε στην επικίνδυνη ζώνη την Τότεναμ και ανέβηκε στους 32 βαθμούς, όσες έχει και η Νότιγχαμ. Η Γουλβς δέχτηκε την 21η ήττα της σε 32 αγωνιστικές και παραμένει ουραγός της βαθμολογίας.