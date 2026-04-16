Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε πως ο Μπερνάρντο Σίλβα θα αποχωρήσει από τον σύλλογο το ερχόμενο καλοκαίρι, βάζοντας τέλος σε μια σπουδαία πορεία εννέα ετών με τη φανέλα των «πολιτών».

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός μεταγράφηκε στη Σίτι το 2017 και έκτοτε εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές στην πιο επιτυχημένη περίοδο της ιστορίας του συλλόγου. Στα εννέα χρόνια παρουσίας του πραγματοποίησε 451 συμμετοχές, σημειώνοντας 76 γκολ και 77 ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στις επιτυχίες της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Manchester City can confirm Bernardo Silva will leave the Club this summer. 🔗 https://t.co/XqZqQz2q7l pic.twitter.com/C0xjzWjV5f — Manchester City (@ManCity) April 16, 2026

Ο 31χρονος κατέκτησε συνολικά 19 τρόπαια με τη Μάντσεστερ Σίτι: έξι πρωταθλήματα Αγγλίας, ένα Τσάμπιονς Λιγκ, δύο Κύπελλα Αγγλίας, πέντε Λιγκ Καπ, τρία Σούπερ Καπ Αγγλίας, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και ένα ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ. Μάλιστα, πρόσφατα οδήγησε την ομάδα ως αρχηγός στην κατάκτηση του Λιγκ Καπ του 2026 απέναντι στην Άρσεναλ.

Παράλληλα, ο Σίλβα μπήκε πρόσφατα και στην πρώτη δεκάδα των ποδοσφαιριστών με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της Σίτι, ξεπερνώντας θρυλικές μορφές του συλλόγου όπως ο Νταβίντ Σίλβα, ο Πολ Πάουερ και ο Γουίλι Ντόνατσι.

Το συγκινητικό μήνυμα του Σίλβα

«Cityzens,

Όταν ήρθα πριν από 9 χρόνια, ακολουθούσα το όνειρο ενός μικρού παιδιού: να πετύχω στη ζωή και να καταφέρω σπουδαία πράγματα. Αυτή η πόλη και αυτός ο σύλλογος μού έδωσαν πολύ περισσότερα από αυτό, πολύ περισσότερα απ’ όσα είχα ποτέ φανταστεί. Όσα κατακτήσαμε και πετύχαμε μαζί αποτελούν μια κληρονομιά που θα κρατώ για πάντα βαθιά στην καρδιά μου. Οι Centurions, το εγχώριο quadruple, το Treble, τα τέσσερα συνεχόμενα πρωταθλήματα και τόσα άλλα… Δεν ήταν κι άσχημα 😉

Σε λίγους μήνες θα έρθει η στιγμή να αποχαιρετήσω την πόλη όπου όχι μόνο κερδίσαμε τόσα πολλά ως ποδοσφαιρικός σύλλογος, αλλά και την πόλη όπου ξεκίνησε ο γάμος μου και δημιουργήθηκε η οικογένειά μου. Από τα βάθη της καρδιάς μου, Ίνες και Καρλότα, σας ευχαριστώ!

Προς τους φιλάθλους: η άνευ όρων στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ο βασικός μου στόχος ως ποδοσφαιριστής ήταν πάντα να παίζω με πάθος, ώστε να νιώθετε περήφανοι και να εκπροσωπείστε επάξια μέσα στο γήπεδο. Ελπίζω να το νιώθατε αυτό σε κάθε παιχνίδι. Ήρθα ως παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι και φεύγω ως ένας από εσάς, ως ένας οπαδός της Σίτι για μια ζωή. Συνεχίστε να στηρίζετε αυτή τη νεανική ομάδα και είμαι σίγουρος ότι θα σας χαρίσει πολλές ακόμη υπέροχες στιγμές στο μέλλον.

Προς τον σύλλογο, τον Πεπ, το προπονητικό επιτελείο και όλους τους συμπαίκτες μου αυτά τα 9 χρόνια: σας ευχαριστώ για όλες τις αναμνήσεις και που μου επιτρέψατε να είμαι μέρος αυτού του ταξιδιού για τόσο καιρό. Το κλίμα που δημιουργούσαμε καθημερινά στο προπονητικό κέντρο με έκανε να νιώθω σαν στο σπίτι μου, σαν μέλος μιας μεγάλης οικογένειας.

Ας απολαύσουμε μαζί αυτές τις τελευταίες εβδομάδες και ας παλέψουμε για όσα μας επιφυλάσσει ακόμη αυτή η σεζόν».

Σας αγαπώ όλους,

Μπερνάρντο.