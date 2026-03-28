Εντυπωσιασμένοι εμφανίζονται οι Ιταλοί με τις φετινές εμφανίσεις του Κωνσταντίνου Καρέτσα, με τον νεαρό μεσοεπιθετικό της Γκενκ να συγκεντρώνει έντονο μεταγραφικό ενδιαφέρον. Σύμφωνα με την «Tuttosport», η Μίλαν έχει ήδη ξεχωρίσει τον 18χρονο ως βασικό στόχο για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής της γραμμής ενόψει της νέας σεζόν.

Οι «ροσονέρι» φέρονται διατεθειμένοι να εξετάσουν σοβαρά την περίπτωσή του, παρότι η βελγική ομάδα έχει τοποθετήσει την τιμή πώλησης στα 45 εκατομμύρια ευρώ – ποσό που ξεπερνά τη μεταγραφή ρεκόρ του Άρντον Γιασάρι στη Μίλαν.

Ο Καρέτσας πραγματοποιεί εξαιρετική χρονιά, έχοντας σε 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις 3 γκολ και 18 ασίστ, αριθμοί που αποτυπώνουν την επιδραστικότητά του στο παιχνίδι της ομάδας του. Παράλληλα, η παρουσία του έχει τραβήξει την προσοχή ακόμη και των επίσημων καναλιών του Europa League, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή του άνοδο.

Στην Ιταλία, το «calciomercato» του αφιέρωσε εκτενές δημοσίευμα, αποκαλώντας τον «βασιλιά των ασίστ» και παρομοιάζοντάς τον με τον Μπερνάρντο Σίλβα, τονίζοντας πως η Γκενκ θα μπορούσε να τον παραχωρήσει μόνο με πρόταση που θα αγγίζει περίπου τα 35 εκατομμύρια ευρώ.