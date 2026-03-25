Οι Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χαράλαμπος Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας συμπεριλήφθηκαν στη λίστα του (CIES) Διεθνούς Παρατηρητηρίου Ποδοσφαίρου με τους 100 ποδοσφαιριστές κάτω των 23 ετών που έχουν την υψηλότερη εκτιμώμενη μεταγραφική αξία παγκοσμίως.

Η λίστα αφορά τους 100 παίκτες με τη μεγαλύτερη εκτιμώμενη αξία μεταγραφής που αγωνίζονται εκτός των δέκα κορυφαίων συλλόγων των πέντε μεγαλύτερων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Οι ομάδες που εξαιρέθηκαν από την κατάταξη είναι οι Άρσεναλ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Τσέλσι, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Παρί Σεν Ζερμέν και Ρεάλ Μαδρίτης.

Στην κατάταξη, ο Καρέτσας βρίσκεται στην 55η θέση, ο Κωστούλας στην 80ή, ενώ δύο θέσεις πιο κάτω, στην 82η, συναντάμε τον Τζίμα, ο οποίος στάθηκε άτυχος φέτος λόγω ρήξης χιαστού.