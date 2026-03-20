Αναμφισβήτητα ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι από τα πιο… hot ονόματα της ποδοσφαιρικής πιάτσας και το προσεχές καλοκαίρι θα απασχολήσει έντονα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ.

Μίλαν, Νάπολι και η μισή… Γερμανία τον έχουν στα μπλοκάκια του, την ώρα που ο ίδιος δεν σταματά να εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Γκενκ, «μπαίνοντας» σε ακόμη μία ξεχωριστή λίστα.

Ο Καρέτσας είναι ανάμεσα στους κορυφαίους ντριμπλέρ της Ευρώπης, ηλικίας κάτω των 20, σύμφωνα με το Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών (CIES Football Observatory). Πιο συγκεκριμένα, πρώτος στην εν λόγω λίστα είναι ο Λαμίν Γιαμάλ, με 100/100 στο ειδικό ranking του CIES, ενώ ο Έλληνας διεθνής είναι 10ος με 81,2. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Ντιομαντέ της Λειψίας, με 90 και ο Βίτορ της Μπόρνμουθ, με 86,7.

Από τους κορυφαίους ντριμπλέρ ο Καρέτσας

Να σημειωθεί πως, ο Καρέτσας έδωσε την ασίστ στο μοναδικό γκολ της Γκενκ, κόντρα στη Φράιμπουργκ, αλλά δεν έφτανε στην ομάδα του για να προκριθεί επί των Γερμανών και αποχαιρέτησαν το Europa League.

