Αναμφισβήτητα ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι από τα πιο… hot ονόματα της ποδοσφαιρικής πιάτσας και το προσεχές καλοκαίρι θα απασχολήσει έντονα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ.
Μίλαν, Νάπολι και η μισή… Γερμανία τον έχουν στα μπλοκάκια του, την ώρα που ο ίδιος δεν σταματά να εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Γκενκ, «μπαίνοντας» σε ακόμη μία ξεχωριστή λίστα.
Ο Καρέτσας είναι ανάμεσα στους κορυφαίους ντριμπλέρ της Ευρώπης, ηλικίας κάτω των 20, σύμφωνα με το Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών (CIES Football Observatory). Πιο συγκεκριμένα, πρώτος στην εν λόγω λίστα είναι ο Λαμίν Γιαμάλ, με 100/100 στο ειδικό ranking του CIES, ενώ ο Έλληνας διεθνής είναι 10ος με 81,2. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Ντιομαντέ της Λειψίας, με 90 και ο Βίτορ της Μπόρνμουθ, με 86,7.
Best U2⃣0⃣s for take on 🌪️ as per #CIES Index with @impect_official, 6⃣6⃣ leagues 🌐
🥇 #LamineYamal 🇪🇸 100 out of 💯
🥈 #YanDiomande 🇨🇮 90.0
🥉 #RayanVitor 🇧🇷 86.7#Owusu 🇬🇭 #Pietuszewski 🇵🇱 #Alajbegovic 🇧🇦 #Mbaye 🇸🇳 #Amoako 🇬🇭 #Estevao 🇧🇷 #Karetsas 🇬🇷 pic.twitter.com/1CAccNMk5Q
— CIES Football Obs (@CIES_Football) March 19, 2026
Να σημειωθεί πως, ο Καρέτσας έδωσε την ασίστ στο μοναδικό γκολ της Γκενκ, κόντρα στη Φράιμπουργκ, αλλά δεν έφτανε στην ομάδα του για να προκριθεί επί των Γερμανών και αποχαιρέτησαν το Europa League.