Έντονη είναι η αντίδραση του Ρομπίνιο, ο οποίος φέρεται να έχει ενοχληθεί ιδιαίτερα από όσα συνέβησαν μεταξύ του γιου του και του Νεϊμάρ.

Το περιστατικό που σημειώθηκε στην προπόνηση της Σάντος έχει προκαλέσει μεγάλο θόρυβο στη Βραζιλία, με τον γιο του άλλοτε άσου της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μίλαν να εμφανίζεται, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ως αποδέκτης επίθεσης από τον έμπειρο Βραζιλιάνο επιθετικό.

Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, ο Νεϊμάρ φέρεται να σχολίασε μετά από μια χαμένη προσπάθεια του νεαρού: «γι’ αυτό δεν βάζεις γκολ στο πρωτάθλημα». Ο νεαρός απάντησε άμεσα λέγοντας: «τουλάχιστον εγώ δεν είμαι πεσμένος κάτω», γεγονός που όξυνε το κλίμα και οδήγησε σε ένταση, με τον 34χρονο σταρ να φέρεται στη συνέχεια να τον χτυπά.

Ο Ρομπίνιο, που βρίσκεται στη φυλακή από το 2024 εκτίοντας ποινή εννέα ετών για υπόθεση βιασμού στο Μιλάνο το 2013, εμφανίζεται εξοργισμένος με το συμβάν και, σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, ζήτησε να δημοσιοποιηθεί όλο το σχετικό υλικό, ενώ απαιτεί και τιμωρία για τον Νεϊμάρ.