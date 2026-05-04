Αναστάτωση προκάλεσαν δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, τα οποία κάνουν λόγο για έντονο επεισόδιο στην προπόνηση της Σάντος, με πρωταγωνιστή τον Νεϊμάρ και τον γιο του Ρομπίνιο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, το περιστατικό σημειώθηκε σε προπόνηση των παικτών που δεν αγωνίστηκαν στο ματς με την Παλμέιρας, όταν ο 34χρονος σταρ φέρεται να εκνευρίστηκε με τον 18χρονο μέσο, ο οποίος τον πέρασε με ντρίμπλα σε φάση του προγράμματος.

Πηγές από τη Βραζιλία αναφέρουν πως η κατάσταση ξέφυγε, με τον νεαρό να του ζητά να ηρεμήσει και τον Νεϊμάρ να αντιδρά έντονα. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο διεθνής εξτρέμ φέρεται να του έβαλε τρικλοποδιά και στη συνέχεια να τον χαστούκισε, προκαλώντας αμηχανία στο προπονητικό κέντρο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση ούτε από τη Σάντος ούτε από την πλευρά του νεαρού ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, τα ίδια ρεπορτάζ τονίζουν πως το θέμα φαίνεται να εκτονώθηκε γρήγορα, καθώς ο Νεϊμάρ φέρεται να συναντήθηκε αργότερα με τον συμπαίκτη του και να του ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του.