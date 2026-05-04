Ο Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς θα συναντηθεί αυτήν την εβδομάδα στο Παρίσι με τον Αμερικανό ομόλογό του, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν, έπειτα από τις νέες απειλές των ΗΠΑ για επιβολή δασμών στα ευρωπαϊκά οχήματα.

Η συνάντηση του Σέφκοβιτς με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου για θέματα Εμπορίου, Τζέμισον Γκριρ, θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της υπουργικής συνόδου της G7 στη γαλλική πρωτεύουσα.

Την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την ΕΕ με νέους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εξάγονται στις ΗΠΑ, κατηγορώντας τις Βρυξέλλες ότι δεν τηρούν την εμπορική συμφωνία που υπέγραψαν οι δύο πλευρές. Όπως δήλωσε ο Γκριρ στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, η ΕΕ είχε δεσμευθεί να καταργήσει τους δασμούς στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα αλλά «δεν έκανε τίποτα» μέχρι τώρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «πέρασαν ένα κείμενο για τους τελωνειακούς δασμούς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πολύ αργά» και ο Τραμπ «αποφάσισε ότι αν οι Ευρωπαίοι δεν εφαρμόσουν τη συμφωνία από τώρα, δεν έχουμε λόγο να την τηρήσουμε εμείς».

Η Κομισιόν απέρριψε τις κατηγορίες, υπογραμμίζοντας ότι προτίθεται να εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία. «Εφαρμόζουμε τη συμφωνία από την αρχή και παραμένουμε δεσμευμένοι στην τήρηση των δεσμεύσεών μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Τόμας Ρέγκνιερ.

Από την πλευρά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει υπό όρους τη συμφωνία, ωστόσο οι εσωτερικές διαδικασίες της Ένωσης απαιτούν τη συζήτησή της με τα 27 κράτη-μέλη πριν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή. Ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι η ΕΕ ενημερώνει τακτικά την Ουάσιγκτον για την πρόοδο και επιδιώκει «να καθησυχάσει την άλλη όχθη του Ατλαντικού για το έργο» που βρίσκεται σε εξέλιξη, διαβεβαιώνοντας πως «πραγματοποιείται πρόοδος».

Αποφεύγοντας να σχολιάσει ενδεχόμενα αντίποινα, ο εκπρόσωπος τόνισε ότι «δεν θα ξεκινήσουμε μια κλιμάκωση απειλών. Επικεντρωνόμαστε στην εφαρμογή» της συμφωνίας.

Η θέση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων

Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Λαρς Κλίνγκμπαϊλ επανέλαβε πως η ΕΕ δεν επιθυμεί κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ, αλλά παραμένει ενωμένη και προετοιμασμένη να αντιδράσει σε περίπτωση νέων δασμών. «Δεν θέλουμε κλιμάκωση, θέλουμε να συμφωνήσουμε σε μια κοινή πορεία με τους Αμερικανούς, αλλά εμείς στην Ευρώπη είμαστε επίσης προετοιμασμένοι και συντονιζόμαστε στενά», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός πριν από τη σύνοδο των Ευρωπαίων ομολόγων του στις Βρυξέλλες. «Είδαμε, στην περίπτωση της Γροιλανδίας, ότι είναι καλό όταν εμείς οι Ευρωπαίοι είμαστε προετοιμασμένοι και ενωμένοι», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών της Ισπανίας Κάρλος Κουέρπο σημείωσε ότι η ΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει σε περίπτωση παραβίασης της εμπορικής συμφωνίας που υπέγραψε με τις ΗΠΑ το περασμένο καλοκαίρι και διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία.

Ο Κουέρπο εξέφρασε την ελπίδα ότι η Ουάσιγκτον θα τηρήσει τη συμφωνία του 2025, μετά την απειλή του Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς για τα εισαγόμενα αυτοκίνητα στο 25%, από το 15% που είχε συμφωνηθεί προηγουμένως.