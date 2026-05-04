Στην περιοχή του Νέου Κόσμου, στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την Ηλία Ηλιού, ομάδα περίπου δέκα ατόμων φέρεται να επιτέθηκε σε τέσσερις ανηλίκους γύρω στις 22:00 το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες προσέγγισαν την ομάδα ρωτώντας αν είναι από την περιοχή και στη συνέχεια επιτέθηκαν.

Από την επίθεση ένας ανήλικος, γεννημένος το 2011, τραυματίστηκε σε μηρό και πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύεται.

Σε δεύτερο περιστατικό, στο Παγκράτι και συγκεκριμένα στην οδό Αρτέμονος, ανήλικος γεννημένος το 2012 μεταφέρθηκε στο ίδιο νοσοκομείο με ίδια μέσα, σύμφωνα με όσα κατέθεσε. Όπως ανέφερε, δέχθηκε επίθεση από ομάδα περίπου δέκα ατόμων, η οποία τον πλησίασε και τον ρώτησε αν είναι από την περιοχή.

Ο ανήλικος τραυματίστηκε ελαφρά σε κεφάλι και πλευρά.

Η Αστυνομία διερευνά και τα δύο περιστατικά.