Στις φλόγες τυλίχθηκε σήμερα φορτηγό πλοίο νοτιοκορεατικών συμφερόντων στα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από έκρηξη με αιτία που παραμένει άγνωστη, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Νότιας Κορέας. Το υπουργείο διευκρίνισε πως δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ του πληρώματος.

Από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στις 28 Φεβρουαρίου, το Ιράν έχει προχωρήσει σε αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ. Από το κρίσιμο αυτό πέρασμα διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, γεγονός που καθιστά το περιστατικό ιδιαίτερα ανησυχητικό για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Γύρω στις 14:40 (ώρα Ελλάδος), «έκρηξη και ακολούθως πυρκαγιά σημειώθηκαν σε πλοίο ναυλωμένο από νοτιοκορεατική ναυτιλιακή εταιρεία, το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών στη Σεούλ. «Τα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς, καθώς και η ακριβής έκταση των ζημιών, διερευνώνται», προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.

Το υπό παναμαϊκή σημαία φορτηγό πλοίο HMM Namu μετέφερε 24μελές πλήρωμα, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία. Η πυρκαγιά φέρεται να εκδηλώθηκε στο μηχανοστάσιο του πλοίου, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Νωρίτερα, το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (U.S. Central Command ή CENTCOM) είχε ανακοινώσει ότι δύο αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ αναπτύχθηκαν στην περιοχή του Ορμούζ, με στόχο να σπάσουν τον ιρανικό αποκλεισμό. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία κατάφεραν να διέλθουν από τα Στενά.

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας υπογράμμισε ότι θα παραμείνει σε στενή επικοινωνία με τις ενδιαφερόμενες χώρες, προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια των νοτιοκορεατικών πλοίων και των πληρωμάτων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.