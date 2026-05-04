Για κακούργημα διώκεται ο συνταξιούχος, που εισέβαλε το πρωί της Δευτέρας (4/5) σε υποκατάστημα Τράπεζας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κρατώντας ένα σφυρί στο χέρι και απαιτώντας να του καταβάλλουν όλο το ποσό της σύνταξής του.

Αστυνομικοί που ειδοποιήθηκαν έσπευσαν άμεσα στην Τράπεζα, τον ακινητοποίησαν στο τραπεζικό κατάστημα, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στα δικαστήρια. Η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του για απόπειρα ληστείας και παράνομη οπλοφορία και τον παρέπεμψε να απολογηθεί στον ανακριτή.

Ο ηλικιωμένος περιέγραψε ότι πριν λίγο καιρό βγήκε σε σύνταξη όμως του καταβάλλονται τμηματικά ποσά και φοβάται ότι τα χρήματα δεν θα φτάσουν στον ίδιο, επειδή επιτηρείται από δικαστικό συμπαράσταση λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει. Επέμεινε δε, ότι το σφυρί και τα άλλα αντικείμενα τα είχε για να ανοίξει νέο κατάστημα.

«Έχω βγει σε σύνταξη εδώ και δύο μήνες, μου δίνουν έναντι, δεν αφήνουν να πάρουν τα λεφτά μου, επειδή έχω δικαστικό συμπαραστάτη και μπορεί να θέλει να μου πάρει και τα λεφτά που έχω στην τράπεζα. Το σφυρί το αγόρασα επειδή άνοιγα μαγαζί, να καρφώσω κανένα καρφάκι…», ανέφερε στην κάμερα της ΕΡΤ.