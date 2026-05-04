Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στον χαιρετισμό του κατά την εκδήλωση για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του Κολλεγίου Αθηνών, κάλεσε όλους να δουν τη σημαντική αυτή επέτειο όχι ως μια απλή μέρα νοσταλγίας, αλλά ως αφετηρία νέων φιλόδοξων στόχων για το μέλλον του ιδρύματος. Αναφερόμενος στην ιστορική ομιλία του Ελευθερίου Βενιζέλου στις 29 Μαΐου 1929, επισήμανε τη φράση του: «Γνωρίζετε ότι στα ιδιωτικά ιδίως εκπαιδευτήρια, γίνεται δυνατόν όπως πραγματοποιηθούν καινοτομίες», θέτοντας το ερώτημα αν το Κολλέγιο παραμένει σήμερα πρωτοπόρο και καινοτόμο.

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε τέσσερις βασικές προκλήσεις που, όπως είπε, καλείται να αντιμετωπίσει το σχολείο τα επόμενα χρόνια. Πρώτη, η πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης και ο ρόλος της στην εκπαίδευση. «Δεν νοείται το Κολλέγιο να μην βρίσκεται στην πρωτοπορία αυτής της συζήτησης», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αξιοποίησης των νέων τεχνολογικών εργαλείων με τρόπο που θα ενισχύει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, χωρίς να αντικαθιστά τη δημιουργική τους εργασία.

Κοινωνική διαστρωμάτωση και οικονομικές δυνατότητες

Η δεύτερη πρόκληση αφορά τη σύνθεση του μαθητικού σώματος και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι το Κολλέγιο έχει χάσει σε κάποιο βαθμό την κοινωνική διαστρωμάτωση που χαρακτήριζε παλαιότερες δεκαετίες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επαναφοράς της.

Η τρίτη πρόκληση συνδέεται με τις οικονομικές δυνατότητες του ιδρύματος. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε το όραμά του για ένα Κολλέγιο με ισχυρό καταπίστευμα, ικανό να καλύπτει τα δίδακτρα κάθε μαθητή που εισέρχεται αξιοκρατικά μέσω εξετάσεων αλλά δεν έχει οικονομική δυνατότητα να τα πληρώσει.

Συμπερίληψη και ψυχική υγεία

Η τέταρτη προτεραιότητα, όπως τόνισε, αφορά τη δημιουργία ενός πραγματικά συμπεριληπτικού σχολείου, που θα σέβεται τη διαφορετικότητα και θα δίνει έμφαση στην ψυχική υγεία των μαθητών. Αναφέρθηκε στην ανάγκη το σχολείο να προσφέρει ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά θα είναι ευτυχισμένα, επισημαίνοντας ότι παλαιότερες πρακτικές, αν και αποδεκτές στο παρελθόν, δεν μπορούν πλέον να γίνονται ανεκτές.

«Η έμφαση στην ψυχική υγεία των παιδιών μας, με όλα τα εργαλεία που μπορούμε να τους δώσουμε ώστε να γίνουν ολοκληρωμένοι και χαρούμενοι άνθρωποι, πρέπει να είναι προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, ευχήθηκε «από καρδιάς» το Κολλέγιο Αθηνών «να συνεχίσει αυτόν τον καινοτόμο δρόμο και κυρίως να μην φοβάται να αλλάξει».