Ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός του Σάλτσμπουργκ έκλεισε σήμερα για περίπου μία ώρα και είκοσι λεπτά, λόγω διαρροής επικίνδυνων χημικών από εμπορευματική αμαξοστοιχία, σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου του Οργανισμού Αυστριακών Σιδηροδρόμων (OBB).

Ειδικά συνεργεία επενέβησαν άμεσα στο σημείο για να περιορίσουν τη διαρροή. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Kurier, η ουσία που διέρρευσε από το βαγόνι ήταν μεθυλικό νάτριο, μια εξαιρετικά αντιδραστική χημική ένωση.

Η λειτουργία του σταθμού έχει πλέον αποκατασταθεί, ωστόσο οι αυστριακές αρχές προειδοποιούν ότι είναι πιθανές καθυστερήσεις στα δρομολόγια κατά τις επόμενες ώρες, καθώς συνεχίζονται οι έλεγχοι ασφαλείας.

Τα αίτια της διαρροής παραμένουν προς το παρόν άγνωστα, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν το περιστατικό.