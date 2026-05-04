Η Πόλη του Μεξικού, η μεγαλύτερη μητρόπολη της Βόρειας Αμερικής, βυθίζεται με ανησυχητικά γρήγορο ρυθμό — φαινόμενο που είναι πλέον ορατό ακόμη και από το διάστημα.

Σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες της NASA, η μεξικανική πρωτεύουσα χάνει έως και 30 εκατοστά ύψος κάθε χρόνο. Το γεγονός αυτό την κατατάσσει ανάμεσα στις πόλεις με την ταχύτερη καθίζηση παγκοσμίως, προκαλώντας ανησυχία για τη σταθερότητα των θεμελίων της, όπως μετέδωσε το Associated Press.

«Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα», δήλωσε ο Ενρίκε Καμπράλ, ερευνητής γεωφυσικής στο Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Μεξικού. «Προκαλεί ζημιές σε τμήματα των κρίσιμων υποδομών της Πόλης του Μεξικού, όπως το μετρό, το αποχετευτικό δίκτυο, το δίκτυο ύδρευσης, το δίκτυο πόσιμου νερού, τις κατοικίες και τους δρόμους.»

Μια πόλη που χτίστηκε πάνω σε λίμνη

Με πληθυσμό άνω των 22 εκατομμυρίων κατοίκων και έκταση περίπου 3.000 τετραγωνικών μιλίων, η Πόλη του Μεξικού είναι χτισμένη πάνω σε αρχαίο κοίτασμα λίμνης. Όπως αναφέρει η εφημερίδα The Independent, πολλοί από τους σημερινούς δρόμους της ήταν κάποτε κανάλια.

The ground beneath Mexico City is slowly sinking, and now, the NISAR satellite can track it from space. New data shows parts of the city (in blue) that sank more than half an inch (more than 2 cm) per month from Oct. 2025 to Jan. 2026. pic.twitter.com/5uDM1B9Mwx — NASA Earth (@NASAEarth) April 29, 2026

Η εντατική άντληση υπόγειων υδάτων, σε συνδυασμό με την εκτεταμένη αστική ανάπτυξη, έχει εξαντλήσει τον υδροφόρο ορίζοντα. Η καθίζηση παρατηρείται εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα: στα τέλη του 1800 η πόλη βυθιζόταν κατά δύο ίντσες ετησίως, ενώ έως το 1950 ο ρυθμός είχε εκτοξευθεί στις 18 ίντσες, σύμφωνα με το ABC News.

Ορισμένες περιοχές έχουν ήδη βυθιστεί κατά εκατοντάδες πόδια, ενώ ιστορικά κτίρια, όπως ο Μητροπολιτικός Καθεδρικός Ναός —του οποίου η κατασκευή ξεκίνησε το 1573— παρουσιάζουν εμφανή κλίση.

Τα νέα δεδομένα από τη NASA

Ερευνητές κατέγραψαν τον ρυθμό βύθισης της πόλης χρησιμοποιώντας στοιχεία του δορυφόρου NISAR της NASA, για το διάστημα Οκτωβρίου 2025 – Ιανουαρίου 2026.

Τα δεδομένα έδειξαν ότι περιοχές όπως το κεντρικό αεροδρόμιο και το μνημείο του Αγγέλου της Ανεξαρτησίας βυθίζονται με ρυθμό έως 2 εκατοστά τον μήνα. Σε λιγότερο από έναν αιώνα, η καθίζηση σε ορισμένα σημεία ξεπερνά το ένα μέτρο, ενώ αλλού φτάνει ακόμη και τα 3 μέτρα.

«Είναι ουσιαστικά η τεκμηρίωση όλων αυτών των αλλαγών μέσα σε μια πόλη», δήλωσε ο επιστήμονας του NISAR, Paul Rosen. «Μπορείτε να δείτε το πλήρες μέγεθος του προβλήματος.»

Καταρρέουν σπίτια, απειλείται το νερό

Η περιοχή Iztapalapa είναι από τις πιο πληγείσες. «Τα σπίτια που είναι χτισμένα πάνω σε [ηφαιστειακό] βράχο είναι σταθερά, αλλά τα σπίτια που βρίσκονται στο μέσο μεταξύ του βράχου και της λιμναίας πεδιάδας έχουν ήδη καταρρεύσει, τα περισσότερα από αυτά», ανέφερε ο Carreón-Freyre, ειδικός σε θέματα καθίζησης της Πόλης του Μεξικού, στο ABC News.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η καθίζηση δεν είναι το μοναδικό ζήτημα. Η συρρίκνωση του υδροφορέα ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρή έλλειψη νερού, επιδεινώνοντας την ήδη δύσκολη κατάσταση για εκατομμύρια κατοίκους.

Στο μέλλον, οι ερευνητές σκοπεύουν να χαρτογραφήσουν τον ρυθμό καθίζησης για κάθε κτήριο ξεχωριστά, ώστε να εντοπιστούν τρόποι περιορισμού των ζημιών και προστασίας της πόλης.