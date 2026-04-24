Το μυστηριώδες Υποθαλάσσιο Μνημείο της Yonaguni, κοντά στο ιαπωνικό νησί Yonaguni, συνεχίζει να προκαλεί δέος και επιστημονικό ενδιαφέρον. Μέσα στα γαλάζια νερά του Ειρηνικού, μια εντυπωσιακή γεωλογική δομή μοιάζει με χαμένη πόλη κάτω από τη θάλασσα.

Η κορυφή του σχηματισμού βρίσκεται μόλις 6 μέτρα κάτω από την επιφάνεια, ενώ το βάθος του φτάνει τα 24 μέτρα. Το Μνημείο της Yonaguni θυμίζει ερείπια αρχαίου πολιτισμού που καταποντίστηκε, με τεράστιες πέτρινες πλάκες και καθαρές, γεωμετρικές γραμμές που θυμίζουν πυραμίδες ή ζιγκουράτ.

Οι περισσότεροι γεωλόγοι, ωστόσο, θεωρούν ότι πρόκειται για φυσικό σχηματισμό από ψαμμίτη και αργιλόλιθο, ο οποίος διαμορφώθηκε από τεκτονικές πιέσεις και διάβρωση. Ο σχηματισμός ανακαλύφθηκε το 1987 από τον εκπαιδευτή καταδύσεων Kihachiro Aratake και προκάλεσε αμέσως το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας.

Η γεωμετρία του είναι τόσο ασυνήθιστη, ώστε ο γεωλόγος Masaaki Kimura του Πανεπιστημίου των Ryukyus υποστήριξε ότι μπορεί να έχει τροποποιηθεί από ανθρώπινα χέρια πριν από περίπου 10.000 χρόνια. Η άποψη αυτή, ωστόσο, παραμένει έντονα αμφιλεγόμενη μεταξύ των ειδικών.

Φυσικά φαινόμενα ή ανθρώπινο έργο;

Αν και λίγες επιστημονικές μελέτες έχουν εστιάσει αποκλειστικά στη Yonaguni, η ευρύτερη γεωλογική έρευνα δείχνει ότι η εντυπωσιακή συμμετρία της μπορεί να εξηγηθεί από φυσικές διεργασίες. Στην περιοχή, οι σεισμοί δημιουργούν ρωγμές και επίπεδα διάστρωσης που διαχωρίζουν τα πετρώματα σε κανονικά σχήματα, όπως εξηγεί ο γεωλόγος Robert Schoch του Πανεπιστημίου της Βοστώνης.

Η Yonaguni βρίσκεται σε σεισμογενή ζώνη, γεγονός που προκαλεί τακτικές δονήσεις και κατακερματισμό των πετρωμάτων. Tα υποθαλάσσια ρεύματα εντείνουν τη διάβρωση, λειαίνοντας τις επιφάνειες και διαμορφώνοντας σταδιακά τις χαρακτηριστικές βαθμίδες του σχηματισμού.

Παραλληλισμοί με άλλους γεωλογικούς σχηματισμούς

Παρόμοια φυσικά φαινόμενα απαντώνται σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Οι εξαγωνικές στήλες του Giant’s Causeway στην Ιρλανδία, η Σπηλιά του Fingal στη Σκωτία και ο Tessellated Pavement στην Τασμανία αποτελούν παραδείγματα γεωμετρικών σχηματισμών που δημιουργήθηκαν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Ο συγγραφέας John Anthony West, που εξερεύνησε την περιοχή μαζί με τον Schoch, σημείωσε ότι παρόμοιοι σχηματισμοί υπάρχουν και στην επιφάνεια του νησιού, αν και περισσότερο διαβρωμένοι από τον άνεμο και τη βροχή.

Οι τελευταίες επιστημονικές παρατηρήσεις

Σε πρόσφατη παρουσίαση στην Εαρινή Ακαδημαϊκή Διάσκεψη της Ένωσης Ιαπώνων Γεωγράφων (2024), ομάδα γεωλόγων με επικεφαλής τον Hironobu Suga του Πανεπιστημίου Kyushu ανέφερε ότι δεν έχουν εντοπιστεί αρχαιολογικά ευρήματα που να υποδεικνύουν ανθρώπινη δραστηριότητα.

Όπως σημείωσαν, οι διεργασίες διάβρωσης, αποκόλλησης και φθοράς του πετρώματος συνεχίζονται, δημιουργώντας νέες μορφές και κοιλότητες στον βυθό. Τα ευρήματά τους ενισχύουν την άποψη ότι ο σχηματισμός είναι προϊόν της φύσης, όχι της ανθρώπινης παρέμβασης.

Ίσως, τελικά, το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι η ίδια η Γη μπορεί να δημιουργεί τόσο εντυπωσιακές και συμμετρικές δομές απλώς με τον χρόνο και τη δύναμη των φυσικών φαινομένων.