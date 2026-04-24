Ασκήσεις επί… χάρτου στην αναμονή της μιας ακόμη διακοπής των play offs της Super League που φέτος έχει μετατρέψει τη διαδικασία σε Μπεν Χουρ με μια αγωνιστική κάθε 15 ημέρες.

Και στα πολλά και διάφορα σενάρια που έχουν την τιμητική τους αυτές τις ημέρες; Η αναφορά στον τρόπο που θα μπορούσε να επηρεάσει το προσεχές καλοκαίρι του Ολυμπιακού η κατάκτηση του Europa League από την Αστον Βίλα.

Το rebalancing που θα δημιουργήσει μια τέτοια εξέλιξη στην αφετηρία του επόμενου Champions League.

Για να το ξεκαθαρίσουμε; Οντως αν η ομάδα του Ουνάι Εμερι – που αντιμετωπίζει τη Νότιγχαμ Φόρεστ στους ημιτελικούς της διοργάνωσης – κατακτήσει το τρόπαιο, έχοντας λογικά εξασφαλίσει το εισιτήριο του Champions League από την κατάταξη στο πρωτάθλημα δημιουργεί ένα… ντόμινο στα καλοκαιρινά προκριματικά.

Μια διαδικασία που εάν και εφόσον θα στείλει τους Ερυθρόλευκους από τον δεύτερο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διοργάνωσης, στον επόμενο. Θα τους «κερδίσει» έναν ολόκληρο γύρο και όχι μόνο μιας και η παρουσία στον 3ο προκριματικό του Champions League εξασφαλίζει ως μίνιμουμ τη μια.. πρόκριση μακριά απόσταση από τη league phase του Europa League.

Ο Ολυμπιακός και η Μπόντο/Γκλιμτ θα βρεθούν από τον 2ο προκριματικό στον 3ο και η τρίτη της Πορτογαλίας (Σπόρτινγκ Λισαβόνας με βάση την τρέχουσα βαθμολογία) θα πάει από τον τρίτο προκριματικό απευθείας στη league phase.

Η μετάφραση

Για να συμβεί όλο αυτό όμως, δεν πρέπει μόνο η Αστον Βίλα να κατακτήσει το Europa League. Θα πρέπει και ο Ολυμπιακός να τερματίσει 2ος στη φετινή Super League. Και αυτή τη στιγμή, παίζει ένα ολόκληρο πρωτάθλημα σε τέσσερις αγωνιστικές.

Τέτοια σενάρια λοιπόν αφενός δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, αφετέρου αλλάζουν μια ατζέντα που είναι καθοριστική. Αν οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να επιστρέψουν στο Champions League, εκεί όπου φέτος έφτασαν στο top 24, πρέπει να κατακτήσουν το πρωτάθλημα.

Να εκμεταλλευτούν την απευθείας πρόκριση στη league phase που τους εξασφαλίσει η ειδική βαθμολογία τους και να έχουν ένα ακόμη κανονικό καλοκαίρι, δίχως προκριματικούς. Με κανονική ξεκούραση. Κανονικό κύκλο προετοιμασίας 5-6 εβδομάδες. Χρόνο για την υλοποίηση του σχεδιασμού. Εγγυημένα έσοδα κ.λπ.

Αχαρτογράφητο

Ειδικά αυτό το καλοκαίρι με το Μουντιάλ των ΗΠΑ τίποτα δεν θα είναι το ίδιο. Μια διοργάνωση=μαμούθ 48 ομάδων που ξεκινά 11 Ιούνη και ολοκληρώνεται 19 Ιούλη, αλλάζοντας ολόκληρη την ατζέντα. Θα είναι όλα δύσκολα.

Το τουρνουά αυτό κρατά την αγορά σε «διαπραγμάτευση» με τους παίκτες να φορούν το εθνόσημο. Οι μεταγραφές αργούν χαρακτηριστικά γιατί τα ρόστερ των ομάδων κλείνουν αργά.

Οι ομάδες ανάλογα τον αριθμό των διεθνών έχουν να διαχειριστούν μια σειρά από απουσίες στην προετοιμασίας κ.λπ. Μένοντας όμως σε παρονομαστή 2ος στη Super League; Αυτή τη στιγμή τα δεδομένα λένε πως θα πρέπει να είναι έτοιμος για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League (21 ή 22/7 – 28 ή 29/7).

Ο τελικός

Αυτό σημαίνει ότι στο πιο ευνοϊκό σενάριο για τους ποδοσφαιριστές η προετοιμασία θα ξεκινήσει έναν μήνα πριν από το πρώτο παιχνίδι. Από το 20ήμερο του Ιούνη. Και το μόνο βέβαιο είναι ότι αυτό δεν το θέλει κανείς ποδοσφαιριστής.

Με βάση τον βαθμολογικό πίνακα, ο Ολυμπιακός όντας πέντε βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ και τρεις μπροστά από τον ΠΑΟΚ μπορεί να τερματίσει από 1ος μέχρι και 3ος.

Το τι εστί 3ος θα έχει ένα νόημα να συζητηθεί από αύριο βράδυ έπειτα από τον τελικό Κυπέλλου ΠΑΟΚ – ΟΦΗ, διότι αν οι Κρητικοί πάρουν το τρόπαιο κερδίζουν εκείνοι το «καλό» εισιτήριο των προκριματικών του Europa League (play offs).

Αν πάρει το Κύπελλο ο ΠΑΟΚ το εισιτήριο μένει στην 3η θέση του πρωταθλήματος. Οι ερωτήσεις και τα διλήμματα «2ος ή 3ος» κ.λπ. όμως είναι προφανώς προς τη λάθος κατεύθυνση.

Ο στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και ο Ολυμπιακός που έβγαλε τα μάτια του δύο αγωνιστικές στη σειρά στο Φάληρο (0-0 με την ΑΕΛ, 0-1 ΑΕΚ), έχει πιθανότητες.

Το 4Χ4

Δεν είναι φαβορί, δεν είναι και χαμένος. Προ διετίας ο ΠΑΟΚ έκανε ένα καταπληκτικό 4Χ4 στα play offs και κέρδισε το πρωτάθλημα ανατρέποντας τα σε βάρος του προγνωστικά.

Ενα αντίστοιχο 4Χ4 (5Χ5 μετρώντας τη νίκη επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο) το πιθανότερο είναι να δώσει και το 49ο στον Ολυμπιακό. Αυτή είναι και η μοναδική σκέψη που έχει σημασία κοιτάζοντας στην τελική ευθεία της σεζόν.

* Πρωινό το σημερινό ραντεβού στον Ρέντη. Και έπειτα ένα ακόμη διήμερο ρεπό από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που ανάμεσα στα άλλα έπρεπε όλο αυτό το διάστημα να βρει μια φόρμουλα διαχείρισης του ρόστερ με ματς κάθε 15 ημέρες.

* Νέα αναφορά στη Ρωσία για το φλερτ της Ρούμπιν Καζάν με τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα του Λεβαδειακού. Και ίδιος ο… παρονομαστής. Θα πρέπει λέει η ρωσική ομάδα να «κερδίσει» τον 24χρονο μπακ από τον Ολυμπιακό που δείχνει με τη σειρά του ενδιαφέρον.