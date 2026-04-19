Με τον ιδανικό τρόπο… αποχαιρέτησε ο Ολυμπιακός το «Απόστολος Νικολαΐδης» στο ιστορικό τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» στο γήπεδο της Λεωφόρου -101 χρόνια μετά το πρώτο- αφού ο Παναθηναϊκός μετακομίζει πρώτα στο ΟΑΚΑ και έπειτα στον Βοτανικό.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τη νίκη (0-2) επί των «πράσινων» στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των πλέι-οφ της Super League και έμειναν ζωντανοί στο κόλπο του τίτλου.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μείωσε ξανά στους 5 βαθμούς την απόσταση από την πρωτοπόρο ΑΕΚ (66β) που νωρίτερα είχε νικήσει τον ΠΑΟΚ (58β), περνώντας παράλληλα μόνη στη 2η θέση (61β) και το +3 από τον Δικέφαλο του Βορρά.

Ζέλσον Μαρτίνς στο 33′ και Ροντινέι στο 45+1′ πέτυχαν τα δύο γκολ των νικητών που πλέον έχουν μπροστά τους ένα ακόμη do-or-die ντέρμπι στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ να ακολουθεί, ενώ η ομάδα του Μπενίτεθ υποδέχεται την ΑΕΚ.

Δυνατές μονομαχίες και πρώτες φάσεις

Το ματς ξεκίνησε με σχετικά αργό τέμπο, αρκετά λάθη από τις δύο ομάδες στη μεσαία γραμμή και πολλές δυνατές μονομαχίες. Η τακτική και η δύναμη είχαν τον πρώτο λόγο, με τον Παναθηναϊκό πάντως να βγάζει πιάνει στον… ύπνο τη δεξιά πτέρυγα του Ολυμπιακού στο 1ο λεπτό και να φτιάχνει την πρώτη του ευκαιρία.

Ο Αντίνο έφυγε γρήγορα από τα αριστερά, έκανε το γύρισμα, ο Ταμπόρδα έκανε το σουτ από το δεύτερο δοκάρι και ο Τζολάκης απέκρουσε σωτήρια.

Στο 12′ ο Ολυμπιακός απάντησε με τη δική του πρώτη φάση, όταν μετά από βαθιά μπαλιά του Έσε για τον Ελ Κααμπί, ο Μαροκινός κατέβασε, απέφυγε τον Γεντβάι και πλάσαρε από το ύψος του πέναλτι, όμως ο Λαφόν απέκρουσε.

Στο 16′ ήρθε η δεύτερη φάση των γηπεδούχων, με τον Τεττέη να υποδέχεται μπαλιά του Καλάμπρια στο χώρο, να πατά περιοχή αλλά να μην κάνει καλό πλασέ.

Πήρε τον έλεγχο ο Ολυμπιακός και βρήκε δύο γκολ πριν το ημίχρονο

Από το σημείο αυτό και έπειτα, ο Ολυμπιακός ανέβασε στροφές, πήρε την κατοχή της μπάλας και σταδιακά τον απόλυτο έλεγχο, με τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού να υπολειτουργεί -κατά το ελάχιστο.

Στο 29′, οι «ερυθρόλευκοι» απείλησαν με τον Τσικίνιο, όταν ο Πορτογάλος βρήκε χώρο στην κόντρα, προχώρησε και έπιασε ένα εξαιρετικό σουτ, στέλνοντας τη μπάλα ελάχιστα άουτ.

Τρία λεπτά μετά, ήρθε και η φάση που άνοιξε τον δρόμο στον Ολυμπιακό.

Στο 32′, οι Πειραιώτες έκαναν έξοχη επίθεση από τα δεξιά, Ροντινέι – Ζέλσον συνδυάστηκαν, ο δεύτερος έκανε το γύρισμα, με τον Λαφόν όμως να νικά τον Ελ Κααμπί στην εξ επαφής προβολή του. Στην εξέλιξη της φάσης όμως, άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους.

Αυτό έγινε μετά από τραγικό λάθος του Γεντβάι, ο οποίος έκανε το γύρισμα για τον Λαφόν χωρίς να βλέπει, η μπάλα έφτασε στον Ζέλσον που από κοντά έγραψε το 0-1 με πλασέ.

Μετά από ένα ήσυχο σχετικά δεκάλεπτο, στο οποίο ο Ολυμπιακός διατηρούσε τον έλεγχο, στο φινάλε του πρώτου μέρους βρήκε και το δεύτερο γκολ για να κλείσει ιδανικά το 45λεπτο.

Ο Ροντινέι υποδέχθηκε πάσα του Τσικίνιο, απέφυγε τα μαρκαρίσματα εκτός περιοχής και με ωραίο πλασέ έγραψε το 0-2.

Έδωσε χώρο ο Ολυμπιακός, διατήρησε τον έλεγχο

Διαδικαστικό αποδείχθηκε το δεύτερο ημίχρονο του ντέρμπι. Συνολικά υπήρξαν ελάχιστες αξιόλογες στιγμές, με τον Ολυμπιακό να διατηρεί εύκολα τον έλεγχο του αγώνα, χωρίς να απειλείται πραγματικά, ενώ ο Μεντιλίμπαρ τακτικά επέλεξε να αφήσει τη μπάλα στον αντίπαλο, ψάχνοντας τις κόντρες.

Επί της ουσίας, φάσεις ιδιαίτερες δεν υπήρξαν, με κάποια μακρινά σουτ των «πράσινων» μονάχα, που ωστόσο ελάχιστα προβλημάτισαν τον Τζολάκη. Κάπως έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τη νίκη που του επιτρέπει να παραμείνει μέσα στη διεκδίκηση του τίτλου και οι «πράσινοι» σκέφτονται μάλλον ήδη την επόμενη σεζόν.