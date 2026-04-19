Με ιδανικό τρόπο έκλεισε το πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός στη Λεωφόρο, παίρνοντας καθαρό προβάδισμα 2-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Μετά το 0-1 του Ζέλσον Μαρτίνς στο 33’, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν και δεύτερο γκολ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους, με τον Ροντινέι να εκτελεί υποδειγματικά.

Ο Βραζιλιάνος εκμεταλλεύτηκε τις κόντρες στο ύψος της μεγάλης περιοχής, βρέθηκε σε θέση βολής και με άψογο πλασέ νίκησε τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, διαμορφώνοντας το 0-2.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο με απόλυτο έλεγχο του αγώνα, εκμεταλλευόμενος τα λάθη των γηπεδούχων και την αποτελεσματικότητά του στην τελική προσπάθεια.

