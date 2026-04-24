Η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) έχει μετατοπίσει τη συζήτηση από το παραδοσιακό «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», ένα δίχτυ ασφαλείας για την επιβίωση, προς μια νέα, ριζοσπαστική έννοια: το Μέγιστο Εγγυημένο Εισόδημα (Universal High Income). Πρόκειται για μια πρόταση που δεν στοχεύει απλώς στην καταπολέμηση της φτώχειας, αλλά στη διανομή του πλούτου που θα παράγεται από μια πλήρως αυτοματοποιημένη οικονομία.

Μασκ και OpenAI

Σύμφωνα με τον Ίλον Μασκ, η AI και η ρομποτική θα οδηγήσουν σε μια εποχή όπου η προσφορά αγαθών και υπηρεσιών θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Η κεντρική ιδέα είναι ότι αν οι μηχανές μπορούν να παράγουν σχεδόν τα πάντα με ελάχιστο κόστος, η «προσφορά χρήματος» από το κράτος προς τους πολίτες δεν θα προκαλεί πληθωρισμό, αλλά θα επιτρέπει σε όλους να απολαμβάνουν ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η OpenAI προτείνει τη δημιουργία ενός Δημόσιου Ταμείου Πλούτου (Public Wealth Fund). Αντί για απλά επιδόματα, το κράτος θα κατέχει μερίδια σε κορυφαίες εταιρείες AI. Καθώς αυτές οι εταιρείες αναπτύσσονται, οι πολίτες θα λαμβάνουν αυτόματα ένα «μέρισμα» από τα κέρδη της υπερνοημοσύνης, διασφαλίζοντας ότι ο πλούτος δεν θα συγκεντρώνεται μόνο στα χέρια λίγων τεχνολογικών κολοσσών.

Οικονομική χρηματοδότηση και βιωσιμότητα

Το μοντέλο αυτό στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Φορολογία της Αυτοματοποίησης: Επιβολή τελών σε επιχειρήσεις που αντικαθιστούν εργαζόμενους με ρομπότ.

Δημόσια Συμμετοχή: Το κράτος λειτουργεί ως «μέτοχος» στην τεχνολογική πρόοδο.

Αποπληθωρισμός μέσω AI: Η μείωση του κόστους παραγωγής καθιστά το «υψηλό εισόδημα» αγοραστικά ισχυρό, ακόμη και αν το ονομαστικό ποσό φαίνεται εξαιρετικά μεγάλο για τα σημερινά δεδομένα.

Οι δύο πλευρές της ιδεολογικής σύγκρουσης

Παρά την αισιοδοξία των Μασκ και Άλτμαν, η πρόταση συναντά σφοδρές αντιδράσεις:

Οι Επικριτές του «Κράτους-Εκτροφείου»: Προσωπικότητες όπως ο Μαρκ Αντρίσεν υποστηρίζουν ότι η εργασία είναι πηγή υπερηφάνειας και χρησιμότητας. Φοβούνται ότι ένα καθολικό εισόδημα θα μετέτρεπε τους ανθρώπους σε παθητικούς καταναλωτές, στερώντας τους το κίνητρο για δημιουργία και εξέλιξη.

Η Προειδοποίηση για τις Ανισότητες: Ο νομπελίστας Τζόζεφ Στίγκλιτς επισημαίνει ότι χωρίς αυστηρή κρατική διαχείριση, η AI μπορεί να διευρύνει το χάσμα μεταξύ εκείνων που κατέχουν την τεχνολογία και εκείνων που εκτοπίζονται από αυτήν. Αν η μετάβαση δεν γίνει σωστά, το «υψηλό εισόδημα» μπορεί να παραμείνει μια υπόσχεση χωρίς αντίκρισμα.

Το μέλλον του εισοδήματος

Το «Μέγιστο Εγγυημένο Εισόδημα» αντιπροσωπεύει μια δομική αλλαγή στην ανθρώπινη ιστορία, την αποσύνδεση της επιβίωσης από την ανθρώπινη εργασία. Αν η πρόβλεψη για «παγκόσμια αφθονία» επαληθευτεί, το εισόδημα του μέλλοντος δεν θα είναι ανταμοιβή για τον χρόνο που ξοδεύουμε δουλεύοντας, αλλά το μερίδιο που αναλογεί σε κάθε άνθρωπο από την κοινή τεχνολογική κληρονομιά της ανθρωπότητας.