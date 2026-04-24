Σ’ έναν διάδρομο στενό, λουσμένο στο ψυχρό φως, ασφυκτικά γεμάτο με ταλαιπωρημένες ψυχές, μια οικογένεια διαλύεται. Μπροστά στη μητέρα τους, δύο παιδιά κλαίνε απαρηγόρητα, τραβάνε τον πατέρα τους κοντά τους για να τον σώσουν από τα χέρια των Αρχών ενώ οι δεσμοφύλακες επιχειρούν να τον απομακρύνουν. Δεν υπάρχει ένταση κινήσεων αλλά συναισθήματος.

Ολα μοιάζουν να παγώνουν σε εκείνη τη στιγμή όπου η απώλεια γίνεται πραγματικότητα. Αυτή είναι η φωτογραφία της χρονιάς για το World Press Photo 2026, τον διεθνή διαγωνισμό φωτορεπορτάζ που θεωρείται από τους σημαντικότερους στον χώρο. Το «Seperated by ICE» (Χωρισμένοι από την ICE) όπως τιτλοφορείται το νικητήριο κλικ της φωτογράφου Κάρολ Γκούζι, συνεργάτιδα των φωτογραφικών πρακτορείων Zuma Press και της πλατφόρμας iWitness για λογαριασμό της αμερικανικής εφημερίδας Miami Herald δεν ξεχώρισε λόγω κάποιων εντυπωσιακών στοιχείων ή μιας δραματικής γωνίας λήψης. Η δύναμή του βρίσκεται στην αμεσότητα.

Τραβηγμένη η εικόνα στο εσωτερικό ενός από τα λίγα ομοσπονδιακά κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών στο οποίο επιτράπηκε η πρόσβαση σε φωτογράφους, σ’ έναν μόνο διάδρομο όπου η Κάρολ Γκούζι και οι συνάδελφοί της στέκονταν για μέρες, καταγράφοντας για τους αξιωματούχους της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής διαδικασίες ρουτίνας που προκαλούν βαθιά ανθρώπινη ρήξη.

Στη συγκεκριμένη οδυνηρή στιγμή της φωτογραφίας, μια οικογένεια χωρίζεται με κρατική εντολή. Ο Λουίς, μετανάστης από το Εκουαδόρ, που είχε συλληφθεί από τους πράκτορες της υπηρεσίας, μετά την ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο του κτιρίου Τζέικομπ Κ. Τζάβιτς στη Νέα Υόρκη στις 26 Αυγούστου 2025, οδηγείται προς κράτηση. Σύμφωνα με την οικογένειά του, δεν έχει ποινικό μητρώο και ήταν ο μοναδικός που έφερνε χρήματα στο σπίτι.

Μετά τη βίαιη απομάκρυνση από κοντά τους, η σύζυγός του Κότσα και τα τρία τους παιδιά ηλικίας 7, 13 και 15 ετών έμειναν απαρηγόρητα, αντιμετωπίζοντας άμεσες οικονομικές δυσκολίες κι ένα σημαντικό ψυχικό τραύμα.

Η συγκεκριμένη λήψη επιλέχθηκε από μια ευρύτερη σειρά έργων της Γκούζι, με τίτλο «Συλλήψεις της ICE στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης» που ξεχώρισε στο World Press Photo ανάμεσα σε συνολικά 57.376 υποβολές φωτογραφιών από 141 χώρες.

Είχε ήδη επικρατήσει στην κατηγορία «Ιστορίες» για την περιοχή της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής, πριν καταφέρει να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο του διαγωνισμού. H διάκρισή της αυτή έρχεται να προστεθεί στις τέσσερις φορές που η ίδια έχει κερδίσει βραβείο Πούλιτζερ, το 1986 καταγράφοντας την ηφαιστειακή κατολίσθηση στην Κολομβία, το 1995 την κρίση στην Αϊτή, το 2000 τον πόλεμο του Κοσσυφοπεδίου και το 2011 τον σεισμό της Αϊτής.

Αυτή τη φορά η δουλειά της στη Νέα Υόρκη, δεν αποτύπωσε ένα μεμονωμένο περιστατικό αλλά μια πολιτική που εφαρμόζεται αδιακρίτως από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, εναντίον ανθρώπων που προσέρχονται με καλή πίστη στις ακροάσεις ενώπιων των δικαστών μετανάστευσης αλλά καταλήγουν να πέφτουν στην παγίδα των Αρχών και να συλλαμβάνονται προς απέλαση. Οι εικόνες της αποτελούν ουσιαστικά αποδεικτικά στοιχεία μιας συστηματικής κυβερνητικής επιλογής να παίζει ένα άδικο παιχνίδι σε άτομα που τήρησαν, κατά τα άλλα, τους κανόνες του κράτους και βρέθηκαν να το πληρώνουν με την ελευθερία τους.

«Αυτό το βραβείο υπογραμμίζει τη ζωτική σημασία της ιστορίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Είμαστε μάρτυρες του πόνου αμέτρητων οικογενειών αλλά και της αξιοπρέπειας και της ανθεκτικότητάς τους που ξεπερνούν τις αντιξοότητες, κάτι που μας κάνει να νιώθουμε ταπεινοφροσύνη. Το θάρρος τους να ανοίξουν τις ζωές τους στις κάμερές μας μάς επέτρεψε να αφηγηθούμε τις ιστορίες τους. Και σίγουρα αυτό το βραβείο ανήκει σε αυτούς, όχι σε εμένα», σχολίασε η Κάρολ Κούζι μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του World Press Photo. Από την πλευρά της, η Τζουμάνα Ελ Ζέιν Χουρί, εκτελεστική διευθύντρια του διαγωνισμού, σχολίασε για την επιλογή της συγκεκριμένης εικόνας «δείχνει την αβάσταχτη θλίψη των παιδιών που έχασαν τον πατέρα τους σ’ έναν χώρο που χτίστηκε για τη δικαιοσύνη. Είναι μια σκληρή αλλά απαραίτητη καταγραφή του χωρισμού των οικογενειών που προκάλεσαν οι μεταρρυθμιστικές πολιτικές των ΗΠΑ. Σε μια δημοκρατία, η παρουσία της κάμερας σε αυτόν τον διάδρομο λειτουργεί ως μάρτυρας μιας πολιτικής που μετέτρεψε τα δικαστήρια σε χώρους κατεστραμμένων ζωών. Είναι ένα ισχυρό παράδειγμα του γιατί το ανεξάρτητο φωτορεπορτάζ έχει σημασία».

«Επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα»

Αν η φωτογραφία της Κάρολ Γκούζι συμπυκνώνει μια στιγμή προσωπικής κατάρρευσης μέσα σ’ έναν θεσμικό χώρο, οι άλλες δύο φιναλίστ για το κορυφαίο βραβείο του World Press Photo 2026 διευρύνουν το κάδρο: από το ατομικό τραύμα στο συλλογικό, από τον κλειστό διάδρομο στο ανοιχτό πεδίο της ιστορίας. Εκεί όπου η απώλεια δεν αφορά πλέον μόνο μια οικογένεια αλλά ολόκληρες κοινότητες είτε στη μάχη για επιβίωση μέσα σε μια ανθρωπιστική κρίση είτε στον μακροχρόνιο αγώνα για δικαιοσύνη που επιτέλους βρίσκει δικαίωση.

Με τίτλο «Επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα», η λήψη του φωτογράφου Σαμπέρ Νουραλντίν, για λογαριασμό του πρακτορείου EPA Images, απεικονίζει Παλαιστινίους ανεβασμένους σε φορτηγό που κουβαλάει ανθρωπιστική βοήθεια καθώς αυτό εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας μέσω του περάσματος Ζικίμ στις 27 Ιουλίου 2025. Επιχειρούν να εξασφαλίσουν λίγο αλεύρι, κατά τη διάρκεια αυτού που ο ισραηλινός στρατός χαρακτήρισε «τακτική αναστολή» των επιχειρήσεων στην περιοχή προκειμένου να επιτραπεί η διέλευση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Η απόλυτη απελπισία στην οποία είναι όλοι τους βυθισμένοι, αφήνει να φανεί την έκταση και την επείγουσα φύση του λιμού με τον οποίο βρέθηκαν αντιμέτωποι περισσότερο από μισό εκατομμύριο Παλαιστινίων. Η πείνα ήταν αποτέλεσμα του ισραηλινού αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας στον δεύτερο χρόνο του πολέμου εναντίον της Χαμάς κι αναδείχθηκε σε μείζον ανθρωπιστικό ζήτημα την περσινή χρονιά αφού σύμφωνα με τα συμπεράσματα ανεξάρτητης έρευνας της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών συνιστά γενοκτονία.

Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού σχολίασε ότι αυτή η φωτογραφία του Νουραλντίν, ο οποίος γεννήθηκε στη Γάζα και καταγράφει τη ζωή εκεί από το 1997, καθιστά ορατή την κλίμακα και την επείγουσα φύση της λιμοκτονίας, που περιγράφεται από ανθρωπιστικές οργανώσεις ως χρήση της σαν όπλο. Η απλή κατά τα άλλα σύνθεση, αναγκάζει τον θεατή να σταματήσει το βλέμμα του πάνω στις φιγούρες που αποκλείουν και κρέμονται από το φορτηγό για να αντιληφθεί την απόγνωσή τους λόγω της πείνας και την καταστροφή της περιοχής που τους περιβάλλει. Ετσι, τον φέρνει αντιμέτωπο με την τραγικότητα της κατάστασης ενώ ταυτόχρονα επισημαίνει τις επιπτώσεις της τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο.

«Οι δοκιμασίες των γυναικών της φυλής Ατσί»

Η έτερη φιναλίστ εικόνα τιτλοφορείται «Οι δοκιμασίες των γυναικών της φυλής Ατσί» και είναι προϊόν της δουλειάς του φωτογράφου Βίκτορ Τζ. Μπλου από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το περιοδικό The New York Times Magazine. Πρόκειται για ένα πορτρέτο της Δόνια Παουλίνα Ιξπάτα Αλβαράδο από τη φυλή των Μάγια Ατσί που για 25 ημέρες το 1983 κρατήθηκε αιχμάλωτη και υπέστη βιασμό από μέλη της πολιτικής άμυνας της Γουατεμάλας. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 30 Μαΐου του 2025, στέκεται μαζί με άλλες γυναίκες ιθαγενείς έξω από δικαστήριο της Πόλης της Γουατεμάλας ως ενάγουσες σε δίκη εναντίον τριών πολιτοφυλάκων. Η φωνή τους ακούστηκε δυνατά και οι άνδρες εν τέλει καταδικάστηκαν σε 40 χρόνια φυλάκισης για βιασμό και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Για τέσσερις δεκαετίες, οι συγκεκριμένες γυναίκες στην πόλη Ρανιμπάλ, ζούσαν στις ίδιες κοινότητες με τους άνδρες που τις είχαν βιάσει, μερικές φορές ως γείτονές τους. Ο εμφύλιος πόλεμος στη Γουατεμάλα οδήγησε στη γενοκτονία χιλιάδων μελών της φυλής Ατσί, από τον στρατό και τις τοπικές παραστρατιωτικές δυνάμεις που υποστηρίζονταν από το κράτος αλλά και στη σεξουαλική βία ως συστηματικό όπλο για την υποταγή των αυτόχθονων κοινοτήτων. Το 2011, 36 γυναίκες έσπασαν τη σιωπή τους ξεκινώντας κι εν τέλει κερδίζοντας μια 14ετή νομική μάχη εναντίον των θυτών τους. Η νίκη τους δεν άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο μόνο στη δικαιοσύνη της χώρας αλλά διέλυσε την κληρονομιά ατιμωρησίας σε καιρό πολέμου που είχε επικρατήσει τις δεκαετίες μετά τις συγκρούσεις.

Η κριτική επιτροπή του World Press Photos, ξεχωρίζοντας τη συγκεκριμένη εικόνα σχολίασε ότι η κλασική, συγκρατημένη προσέγγισή της, τονίζει την αξιοπρέπεια αλλά και τη δύναμη των πρωταγωνιστριών της, αντιπαραβάλλοντας σκόπιμα τα είδωλά τους με όλες εκείνες τις απεικονίσεις των επιζωσών σεξουαλικής βίας ως ανίσχυρων πλασμάτων. Αυτό εδώ το πορτρέτο της περνάει στην ιστορία μια στιγμή συλλογικής δύναμης στο τέλος του μακροχρόνιου αγώνα των γυναικών για δικαιοσύνη.

Τα τελευταία 71 χρόνια, ο διαγωνισμός World Press Photo αναδεικνύει τις καλύτερες δουλειές φωτορεπορτάζ και φωτογραφίας ντοκιμαντέρ που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Κάθε χρόνο ο διαγωνισμός προσφέρει μια ισχυρή εικόνα του κόσμου μας αφού οι νικητές του φωτίζουν την πραγματικότητα σε κάθε γωνιά του κόσμου, αναδεικνύοντας αλήθειες που σχετίζονται με επείγοντα προβλήματα, βαθιές ανθρωπιστικές ρήξεις αλλά και την έμφυτη ανθεκτικότητα των προσώπων. Οπως τόνισε η Κίρα Πόλακ, πρόεδρος της διεθνούς κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού κι ερευνήτρια στο κέντρο Σορενστάιν του Χάρβαρντ και πρώην στέλεχος των περιοδικών Time, Vanity Fair και The New York Times Magazine «η φωτοδημοσιογραφία δεν ήταν ποτέ εύκολη δουλειά. Ποτέ δεν ήταν επικερδής, ούτε ασφαλής, ούτε είχε εγγυημένο κοινό. Κι όμως οι φωτογράφοι πηγαίνουν. Στα δικαστήρια και στις ζώνες συγκρούσεων, στις ήσυχες γωνιές του κόσμου όπου γράφεται η ιστορία χωρίς μάρτυρες. Πηγαίνουν επειδή πιστεύουν ότι το να βλέπεις έχει σημασία. Ότι τα αποδεικτικά στοιχεία έχουν σημασία».

Κάθε φορά, ο νικητής της φωτογραφίας της χρονιάς και οι δύο φιναλίστ επιλέγονται ανάμεσα σε όλες τις επιλογές που αναδείχθηκαν στις κατηγορίες κάθε ηπείρου. Ο μεγάλος νικητής φωτογράφος βραβεύεται με 10.000 ευρώ, μαζί με φωτογραφικό εξοπλισμό που λαμβάνουν επίσης και οι φιναλίστ, αξίας 14.000 ευρώ. Ακόμα, βλέπουν τις λήψεις τους στις σελίδες συλλεκτικού τόμου που κυκλοφορεί κάθε Μάιο, μαζί με όλες τις βραβευμένες φωτογραφίες σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Αμερική και Ωκεανία. Το σύνολο των εικόνων αυτών, τέλος, θα παρουσιαστούν σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, στο πλαίσιο της περιοδεύουσας έκθεσης σε περισσότερες από 60 πόλεις. Η αυλαία της ανοίγει σήμερα στο ναό De Nieuwe Kerk του Αμστερνταμ.